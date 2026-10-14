Seedorf inicia missão de evitar o rebaixamento do Corinthians

Treinos em dois períodos abrem a primeira semana de Seedorf no CT Joaquim Grava - (crédito: Foto: reprodução)

O Corinthians chega à estreia de Clarence Seedorf nesta quarta-feira (14) com uma tarefa de interromper uma sequência que ameaça comprometer toda a temporada. A goleada no dérbi deixou a equipe com oito derrotas consecutivas no Brasileirão, sua pior série na era dos pontos corridos. O time permanece fora do Z4, mas ocupa a 16ª posição, com 32 pontos, a mesma pontuação do Internacional que vem atrás.

O resultado do Dérbi também reduziu o espaço para uma adaptação longa ao novo treinador. Seedorf chega depois da saída de Fernando Diniz e encontra um elenco pressionado, com a confiança abalada e pouco tempo para corrigir problemas antes da próxima rodada. A mudança de comando oferece uma nova tentativa, mas não apaga os pontos perdidos nem garante uma resposta imediata dentro de campo.

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Primeira semana de longo trabalho no Corinthians

O holandês inicia os trabalhos no CT Joaquim Grava, com atividades em dois períodos e apresentação à imprensa marcada para as 13h (de Brasília). A programação dá ao treinador a oportunidade de observar o grupo de perto, avaliar as condições físicas e começar a implantar suas ideias. O desafio será transformar esse primeiro contato em ajustes práticos, sobretudo na organização defensiva e na reação da equipe quando perde a bola.

Seedorf também terá mudanças disponíveis na escalação. Rodrigo Garro e Kaio César voltam após cumprir suspensão no clássico, enquanto Memphis Depay será desfalque contra o Vitória pelo terceiro cartão amarelo. A comissão técnica precisará equilibrar o retorno de opções ofensivas com a necessidade de dar mais proteção ao sistema defensivo.

O confronto de segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, será o primeiro indicador da resposta do time ao novo comando. O Vitória também disputa pontos importantes na parte inferior da tabela, o que aumenta o peso do duelo para a luta pela permanência.

Com oito rodadas restantes, o Timão precisa pontuar enquanto constrói uma identidade de jogo. A chegada de Seedorf muda a liderança, mas a reação dependerá do que a equipe conseguir executar em campo.