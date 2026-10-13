Brasil, com uma a mais, apenas empata com a Argentina no feminino

Bia Zaneratto abre o placar. Porém, no fim, o Brasil fica no 2 a 2 com a Argentina - (crédito: Foto: Luciana Vermell / CBF)

A seleção feminina do Brasil apenas empatou por 2 x 2 com a Argentina na noite desta terça-feira (13/10). O jogo foi na Arena Pernambuco, com público de 29.444, e o resultado não deixou de ser uma surpresa. Afinal, antes desta partida, o Brasil ostentava um retrospecto de 19 vitórias, um empate e duas derrotas diante das argentinas.

O Brasil não fez um bom jogo e, apesar de abrir 2 a 0, com gols de Bia Zaneratto e Gio, sofreu um gol ainda no primeiro tempo, marcado por Falfán. Levou o empate no início da etapa final, em cobrança de pênalti de Bonsegundo. Para completar a atuação abaixo do esperado, a equipe brasileira não conseguiu aproveitar a vantagem numérica após a expulsão de Sofía Domínguez, aos 21 minutos do segundo tempo. As muitas alterações também pesaram. Arthur Elias fez dez substituições durante a etapa final.

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Este foi o segundo amistoso do Brasil contra as hermanas nesta Data Fifa. No primeiro, em Porto Alegre, as brasileiras venceram por 3 x 1. Agora, na Data Fifa de novembro, a seleção enfrentará o Japão duas vezes, em território japonês.

Começou bem, terminou mal

O jogo voltou a contar com Arthur Elias no banco. O treinador cumpriu suspensão no amistoso com a Argentina, em Porto Alegre, pela expulsão no confronto contra os Estados Unidos. O mesmo aconteceu com Tarciane, Bia Zaneratto e Kerolin, que começaram como titulares. Além delas, Arthur escalou outras jogadoras que não foram titulares em Porto Alegre, como a goleira Thaís Lima e as atacantes Johnson e Gio Garbelini.

A Seleção manteve o domínio do jogo nos primeiros 30 minutos, conseguindo ataques relevantes e abrindo vantagem. Aos 12, após cruzamento de Raíssa Bahia pela esquerda, Bia Zaneratto, de cabeça, abriu o placar. Aos 22, Johnson teve tudo para ampliar, mas, ao receber de Gio, chutou mal. Contudo, aos 27 minutos, a Seleção marcou mais uma vez. Priscila recebeu na entrada da área, tentou se livrar da forte marcação e chutou. A bola sobrou para Gio, que bateu para fazer 2 a 0.

Entretanto, depois dos 30 minutos, a Seleção passou a cometer erros de marcação, e um deles, aos 34, resultou em gol das hermanas. A rápida troca de passes entre Holzheier e Bounsegundo terminou com a zagueira Falfán entrando na área como elemento surpresa e batendo forte para diminuir o placar.

O Brasil sentiu o golpe e, em pelo menos dois lances, deu chance para a Argentina chegar perto do gol com perigo.

Argentina empata com 10

O Brasil voltou sem mudanças para o segundo tempo. Mas, apesar de ter uma chance com Johnson vacilante, aos dez minutos, a Argentina encaixou um contra-ataque com Holzheier, que invadiu a área e foi derrubada por Isabela. Bonsegundo cobrou, mandando uma bomba e empatando o jogo.

A Argentina estava equilibrando o jogo e levava perigo. Porém, aos 21 minutos, Sofía Domínguez, que entrara no intervalo, em um lance infantil, quando a bola saiu pela lateral, agarrou o cabelo de Kerolin e foi expulsa, deixando sua seleção com dez jogadoras.

Quase em seguida, Arthur Elias fez seis mudanças na equipe.

O Brasil, mesmo errando passes, mas com uma jogadora a mais, passou a chegar com muito perigo. Três das que entraram, quase marcaram. Geyse chutou e exigiu grande defesa de Esponda; Marisa, na pequena árera mandou para fora; Duda Sampaio cobrou falta e Esponda mandou a escanteio. Na reta final, com dez mundaças (apenas a goleira Thais LIma não saiu) o jogo pérdeu em intensidade. Assim, tropeço inesperado diante de uma velha freguesa.

Homenagem

Antes de a bola rolar, o jogo teve um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista e escritor Silvio Barsetti, que morreu nesta terça-feira, aos 61 anos, em decorrência de um melanoma metastático. Barsetti trabalhou no Jornal dos Sports, O Dia e no Estado de S. Paulo. Neste último por duas décadas. Atualmente, era um dos coordenadores de imprensa da CBF. Também foi autor de dois livros: "A Farra dos Guardanapos" e "O Outro Lado do Poder".

BRASIL 2X2 ARGENTINA

Amistoso feminino

Data: 13/10/2026

Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

Público: 29.444

Gols: Bia Zaneratto, 12’/1ºT (1-0); Gio, 27’/1ºT (2-0); Falfan, 34’/2ºT (2-1); Bounsegundo, de pênalti, 10’/2ºT (2-2)

BRASIL: Thais Lima; Isabela (Tamara Bolt, 18’/2ºT), Tayla (Mariza, 18’/2ºT), Tarciane (Iza Haas, 18’/2ºT) e Raíssa Bahia (Carol Gil, 34’/2ºT); Kaylane (Duda Sampío, 18’/2ºT), Kerolin (Jaqueline, 34’/2ºT) e Bia Zaneratto; Gio Gaberlini (Marília, 18’/2ºT), Jhonson e Priscila (Geyse, 18’/2ºT). Técnico: Arthur Elias

ARGENTINA: Esponda; Reche, Falfán e Cometti; Sachs, Ongaro (Morcillo, Intervalo), Ippólito (Marisol Pereyra, 35’/2ºT), Giménez (Sofia Dominguez, Intervalo)e Celeste; Bonsegundo e Holzheier. Técnico: Germán Portanova.

Árbitro: Erica Monserrat González Nevárez (MEX)

Auxiliares: María Fernanda Juarez Martínez e Aranza Quero Aguilar (MEX)

VAR: Lizzet Amairany García Olvera (MEX)

Cartões amarelos: Isabela (BRA); Bounsegundo, Ingaro, Cometti (ARG)

Cartões vermelhos: Sofia Domínguez, (ARG 10’/2ºT)



