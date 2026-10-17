NBB: Temporada 2026/2027 ccmeça neste sábado (ainda) sem o Brasília

Mais uma temporada do NBB está prestes a começar. Após quatro meses de férias e pré-temporada, as 18 equipes confirmadas no Novo Basquete Brasil iniciam a campanha pelo título da maior competição do basquete nacional.
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A primeira partida do novo ciclo será o clássico paulista entre Mogi x Corintihians, neste sábado (17/10), às 16h. Outras duas partidas completam o primeiro dia da temporada do NBB: Caxias x Cruzeiro e Unifacisa x Osasco.
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Atual semifinalista após uma bela campanha, o Brasília Basquete entra em quadra a partir da segunda rodada. A equipe da Capital está disputando a Liga Sul-Americana de Basquete até o próximo domingo (18/10) e precisou adiar a estreia por causa de conflitos no calendário. A primeira partida dos extreterrestres serão diante do Corinthians, no dia 22 de outubro, às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson.
Atual pentacmapeão do NBB, o Franca chega mais uma vez como o time a ser batido no torneio. A equipe paulista começa a jornada na competição na segunda-feira (19/10), contra o São José, em casa.
O maior campeão da história do NBB, o Flamengo busca quebrar a hegemonia do Franca e vencer o torneio após cinco anos. O rubro-negro possui sete títulos brasileiros e contou com reforços de peso para a temporada, como armador Yago Mateus e o ala-armador Didi Louzada, ambos integrantes da seleção brasileira.
Agenda primeira rodada NBB
17/10 (sábado)
16h - Mogi x Corinthians
18h - Caxias x Cruzeiro
18h30 - Unifacisa x Osasco
18/10 (domingo)
11h - Flamengo x Bauru
19/10 (segunda-feira)
19h30 - Unifacisa x Pinheiros
19h30 - União Corinthians x Cruzeiro
19h30 - Franca x São José
20/10 (terça-feira)
19h30 - Fortaleza x Osasco
19h30 - Caxias x Minas
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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