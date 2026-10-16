CBF anuncia data da última convocação da Seleção Brasileira em 2026

Convocação da Seleção Brasileira será no dia 29 de outubro - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A CBF anunciou o dia da última convocação da Seleção Brasileira em 2026. Em 29 de outubro, o técnico Carlo Ancelotti chamará os 26 jogadores para dois amistosos da Data Fifa de novembro, contra Japão e Singapura.

As duas partidas ocorrerão no Estádio Nacional, em Singapura, com capacidade para 55 mil pessoas. No dia 14 de novembro, o Brasil encara o Japão, às 7h15 (de Brasília). Em seguida, no dia 17, o duelo contra a seleção local será às 7h.

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A Data Fifa de novembro marcará o reencontro entre o Brasil e os nipônicos. Afinal, na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, a seleção canarinho bateu os asiáticos, de virada, por 2 a 1, gols de Casemiro e Martinelli.

Aliás, esta será a primeira vez que a Seleção Brasileira enfrenta Singapura no futebol profissional.

Na Data Fifa de setembro/outubro, a equipe de Carlo Ancelotti realizou três amistosos. Dois deles diante da Austrália (empate em 1 x 1 e vitória por 4 x 2) e outro contra a Índia, com goleada por 4 x 0.