Brasília joga bem e vence na estreia da Liga Sul-Americana de Basquete

Equipe da capital federal demonstrou bom entrosamento e, embalada por reforços, largou bem na competição continental - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

O Brasília Basquete iniciou com a vitória a busca pelo tetracampeonato continental. No primeiro desafio da Liga Sul-Americana de Basquete, no Ginásio Nilson Nelson, a equipe da capital venceu o San José, do Paraguai, por 101 x 80. O jogo da noite desta sexta-feira (16/10) foi válido pelo grupo C da competição.

Com destaque para o ala/armador Zú Jr., cestinha da partida com 27 pontos, o Brasília começa com triunfo no primeiro dos três desafios da primeira fase do torneio. A próxima missão dos extraterrestres será contra o Leones Quilpué, do Chile, neste sábado (17/10), às 19h, no Ginásio Nilson Nelson. Por outro lado, o San José enfrenta o Boca Juniors, às 17h.

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O Brasília começou com desvantagem de quatro pontos no placar nos primeiros minutos. Entretanto, o novo reforço argentino da equipe, Martín Fernandéz, converteu duas bolas de três ainda no primeiro quarto, deixou o time da casa na frente e agitou as arquibancadas: "A torcida nos ajudou muito hoje, contamos com a energia deles para reverter a situação delicada no primeiro tempo. Agora é descansar para outro grande desafio amanhã.", contou Martín Fernandéz após a vitória.

A partida seguiu disputada, mas o Brasília administrava a vantagem com sabedoria. Dedé Barbosa rotacionou o elenco nos primeiros 10 minutos do confronto e seguiu dando oportunidade aos reforços para a temporada. Mesmo perdendo fôlego no final, o Brasilia saiu na frente do primeiro quarto, por 24 x 21.

O Brasília conseguiu aumentar a vantagem no segundo quarto para oito pontos, com destaque para Zú Jr. e Kauan Nascimento. Entretanto, empurrado pelos mais de 25 torcedores paraguaios no Nilson Nelson, o San José colou novamente no placar chegou a empatar o duelo.

Faltando menos de um minutos para o fim do segundo quarto, o Brasília abriu vantagem, novamente com Jeantal Cylla, com uma bela cesta três. Porém, o San Jose igualou na mesma moeda com Nicholas Banyard. A primeira metade do jogo parecia ficar com o placar o igualado. Entretanto, Cylla cravou outra bola de três no estouro do relógio e levou o Nilson Nelson à loucura. O Brasília fechou o primeiro tempo de jogo vencendo por 56 x 53.

Vitória, Brasília

O segundo tempo começou com o Brasília avassalador. O novo reforço Zú Jr. manteve o bom desempenho apresentado desde a estreia no Torneio de Abertura do Novo Basquete Brasil (NBB), no qual o time da cidade terminou como vice-campeão. O novo ala/armador de Dedé Barbosa chegou aos 20 pontos com pouco mais da metade da partida e seguiu com 100% de aproveitamento nas bolas de três pontos.

Pela primeira vez desde o início do duelo, o Brasília conseguiu terminar o período com mais vantagem. Dedé Barbosa apostou em uma postura mais defensiva e minou as oportunidades criadas pelo San Jose. No fim, a equipe da capital conseguiu ficar a cinco pontos na frente para o último quarto, com placar de 74 x 69.

O último período atestou o bom jogo do Brasília. Mesmo com as dificuldades no início, a equipe não tirou o pé no fim. Com atuação sólida da defesa e partida brilhante de Zú Jr., os extraterrestres da capital vencem o jogo por 101 x 80 e lideram o Grupo C da Liga Sul-Americana de Basquete ao lado do Boca Juniors. Os argentinados ganharam do Leones Quilpué, do Chile, por 101 x 84.

"Eu só fico sabendo das estatísticas individuais depois do jogo. Não me importo muito com isso, eu quero apenas sair com a vitória independente da situação. O time segue em uma evolução muito grande nesses cinco jogos até o momento. Sabemos que precisamos evoluir ainda mais e seguir mostrando esse volume de jogo dentro de quadra.", disse Zú Jr. depois da partida.

Agenda

Liga Sul- Americana de Basquete - Grupo C

Brasília Basquete 101 x 80 San José (PAR)

Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)

Data e hora: Sexta-feira (16/10), às 20h

Próximos jogos:

Sábado (17/10)

19h Brasília Basquete x Leones Quilpué (CHI)

Domingo (18/10)

19h Brasília Basquete x Boca Juniors (ARG)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima