Caso no TJD-DF pode tirar União das quartas do Candanguinho Sub-17

A definição dos confrontos das quartas de final do Campeonato Candango Sub-17 pode sofrer alterações após uma denúncia apresentada ao Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal (TJD-DF). Nesta segunda-feira (19/10), o Planaltina Atlético Clube (PAC) e o Candango acionaram o União por uma possível escalação irregular do zagueiro Nelson Louzeiro. O caso será julgado na sexta-feira (23/10), às 10h, e uma eventual condenação poderá retirar a equipe da disputa pelo título da competição de base.



A contestação envolve o histórico disciplinar do camisa 4. Nelson recebeu cartões amarelos na terceira, quarta e quinta rodadas do torneio, sequência suficiente para determinar o cumprimento de suspensão automática, conforme o regulamento da competição. Mesmo assim, o defensor entrou em campo na sexta e na sétima rodadas. Em ambas, voltou a ser advertido com cartão amarelo.



Após ficar fora da oitava rodada, Nelson voltou a defender o União no compromisso seguinte. A partida ocorreu no último sábado (17/10), quando a equipe venceu o Grêmio Valparaíso por 3 x 2 e garantiu a classificação às quartas de final. A presença do zagueiro nesse confronto integra o caso levado ao TJD-DF pelos dois clubes, eliminados na mesma chave do União.



O processo foi enquadrado no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente à utilização de atleta em situação irregular. O edital de julgamento foi publicado pelo auditor-presidente da 2ª Comissão Disciplinar do TJD-DF, Vinicius Cavalcante Ferreira, com o União denunciado. A equipe pode perder pontos caso seja condenada, com possibilidade de punição de seis pontos, o suficiente para comprometer a classificação conquistada dentro de campo. A consequência esportiva, no entanto, depende da decisão do tribunal.

PAC pode herdar a vaga

Se o União perder a posição na fase eliminatória, o Planaltina Atlético Clube aparece como beneficiado direto. Quinto colocado do Grupo A, o PAC poderá assumir a vaga e avançar às quartas de final. A mudança também provocaria uma reorganização na tabela dos confrontos previstos para o fim de semana.



No cenário de alteração, o Galáticos substituiria o União no duelo contra o Gama. Já o Planaltina Atlético Clube passaria a enfrentar o BNT, ocupando a posição correspondente na classificação do grupo. Assim, a decisão disciplinar não afetaria apenas a situação do União, mas também o planejamento de outras equipes na disputa do Candanguinho Sub-17.