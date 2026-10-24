São Paulo arranca empate fora de casa com o Mirassol

Lucas Moura foi titular e começou a jogada do empate - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Mirassol na tarde deste sábado (24), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A saber, com gols de Neto Moura para os mandantes e Pedro Lima para os visitantes. Com o ponto somado longe da capital, o Tricolor chegou aos 43 pontos e segurou a 9ª colocação geral. Por outro lado, os mandantes alcançaram 37 pontos no 14º lugar da tabela.

Além disso, o resultado manteve o time do interior quatro pontos acima da temida zona de rebaixamento da competição nacional. Com isso, os donos da casa valorizaram a pontuação em seus domínios, enquanto os tricolores desperdiçaram a oportunidade de encostar no grupo dos oito melhores colocados.

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O jogo

O confronto começou em ritmo acelerado e os mandantes balançaram as redes logo aos seis minutos da etapa inicial. O lateral Reinaldo cobrou falta com efeito na primeira trave, Neto Moura desviou no travessão e a bola carimbou as costas de Rafael antes de cruzar a linha fatal. A arbitragem, no entanto, deu o gol para o volante.

O Mirassol recuou as linhas de marcação após abrir o placar e permitiu o avanço das jogadas laterais do adversário. Aos 38 minutos, Lucas Moura fez boa jogada individual pelo flanco, Bobadilla cruzou rasteiro na segunda trave e Pedro Lima completou de primeira para deixar tudo igual no placar.

Contudo, a equipe do interior assustou os visitantes em investidas rápidas puxadas pelo atacante Edson Carioca. Enquanto isso, o sistema defensivo são-paulino precisou contar com a atenção do zagueiro Arboleda para afastar os cruzamentos perigosos no primeiro tempo.

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior promoveu mudanças táticas durante o intervalo e colocou Gustavo Santana na vaga de Lucas Moura. O atacante participou das primeiras construções ofensivas e tentou incomodar a saída de bola do time amarelo e verde.

São Paulo carimba a trave e pressão termina sem vitória

O São Paulo controlou as ações no segundo tempo e quase virou a partida em uma finalização violenta de média distância. Aos 16 minutos da etapa final, o meia acertou uma bomba no poste após bela jogada individual, calando os torcedores presentes nas arquibancadas.

Dessa forma, os donos da casa apostaram nos contragolpes e quase anotaram o segundo tento em arremate perigoso de Edson Carioca aos 45 minutos. Assim, o empate refletiu o equilíbrio das forças em campo no interior e garantiu um ponto importante para cada equipe na sequência do Brasileirão.

MIRASSOL 1×1 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro 32ª rodada

Data: 24/10/2026

Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP)

Gols: Rafael [contra], aos 6’/1ºT (MIR); Pedro Lima, aos 38’/1ºT (SAO).

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Shaylon, 21’/2ºT), Denilson (Wallisson, 21’/2ºT) e Eduardo (Zé Roberto, 32’/2ºT); Alesson (Fernandinho, 28’/2ºT), Edson Carioca e Bruno Santos (Carlos Eduardo, 21’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes

SÃO PAULO: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney (Pedro Ferreira, 31’/2ºT), Bobadilla (Victor Sá, 41’/2ºT), Marcos Antônio (Pablo Maia, 18’/2ºT) e Iago (Wendell, 31’/2ºT); Lucas Moura (Gustavo Santana, intervalo) e Luciano. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Willian Machado, Wallisson e Eduardo (MIR); Djhordney e Iago (SAO).