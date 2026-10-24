Hinestroza desencanta, e Vasco vira contra o Corinthians em São Januário

O Vasco conseguiu uma virada incrível contra o Corinthians, neste sábado (24/10), em São Januário. Em partida de duas viradas, o Cruz-Maltino fez 3 a 2, ampliando a crise e a sequência sem vitórias do Timão (dez jogos), do estreante Clarence Seedorf. Quem roubou a cena, porém, foi Marino Hinestroza, que marcou pelas primeiras vezes após 33 partidas.

Puma Rodríguez abriu o placar no primeiro tempo, com o Corinthians buscando a virada na etapa final com Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Marino, porém, marcou gols aos 42? e 45? parar virar de maneira incrível. O resultado faz o Vasco se afastar de vez da zona de rebaixamento, chegando à 13ª posição, com 38 pontos. Já o Timão segue no Z4, em 17º, agora com 35.

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Vasco, melhor em campo, sai na frente

O primeiro goleiro a trabalhar foi Hugo Souza. Em jogada de pé em pé, Andrés Gómez cruzou para trás, e Colidio bateu de primeira, obrigando o arqueiro corintiano a espalmar. Na sobra, Bruno Duarte também tentou, mas foi travado pela zaga, aos 8?. Aos 19?, foi a vez de Léo Jardim trabalhar. Aplaudido pelo torcedor antes do jogo como forma de "paz" após falhar contra o Boca Juniors (ARG), o arqueiro parou finalização de esquerda de Yuri Alberto.

O Vasco abriu o placar aos 34?, com seu artilheiro na temporada: Puma Rodríguez. O lateral-direito, que substituía Paulo Henrique, pegou sobra após cruzamento da esquerda, aproveitou a péssima saída de Hugo Souza e, de canhota, mandou para o gol vazio. Foi seu nono gol em 2026. Minutos depois, Andrés Gómez pediu para sair por lesão. Marino, que entrou em seu lugar, teve oportunidade de ouro para dobrar a vantagem, saindo na cara do goleiro adversário. Ao tentar tocar e deixar Bruno Duarte de frente para o gol, porém, o gramado atrapalhou, a bola subiu e o passe foi cortado no último segundo.

Segundo tempo

O Corinthians achou o empate logo aos 5? da etapa complementar. Após escanteio, a bola ficou com Breno Bidon, que cruzou no segundo pau. Gustavo Henrique, que já marcara em São Januário em 2025, marcou mais uma vez de cabeça, deixando tudo igual. A virada não tardou: aos 12?, Angileri tinha muito espaço pela esquerda e arriscou de fora. Matheus Bidu botou o peito no susto e o desvio matou Léo Jardim: 2 a 1.

O Vasco não conseguiu repetir a atuação do primeiro tempo, se mostrando nervoso com a bola no pé. Assim, mesmo atrás no placar e com a corda no pescoço no Brasileirão, não conseguia criar chances para buscar o empate. Somente aos 39? o Cruz-Maltino fez Hugo Souza trabalhar. David recebeu na área, ajeitou de peito e tentou de esquerda, mas parou no arqueiro. Puma, de cabeça, mandou à direita de Hugo.

O Vasco é o time da virada

Após essas chances, a torcida passou a cantar que "o Vasco é o time da virada". O cântico trouxe boas novas, já que serviu para Marino Hinestroza "estrear" com a Cruz de Malta. Aos 42?, em momento de pressão, o colombiano ficou com a sobra para, com raiva, finalizar para o fundo da rede. O Corinthians saiu para tentar a vitória e se abriu. No contra-ataque, aos 45?, David devolveu para Hinestroza, que marcou um golaço para deixar São Januário em êxtase com uma das viradas mais impressionantes de 2026.

Próximos passos

O Vasco dá sequência à sua maratona de "finais". Na quinta-feira (29/10), enfrenta o Flamengo, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. Já no domingo (1º/11), é a vez de iniciar a disputa pela semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O jogo de ida ocorre no Nubank Parque, às 16h, enquanto a volta fica para o domingo seguinte (8/10), em São Januário. No meio do caminho, na quarta (4/11), encara o Athletico, fora de casa, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Já o Corinthians, que só tem a liga nacional pela frente, volta a campo apenas na sexta-feira (30/10), quando recebe o Mirassol, pela #33. A sequência em solo paulista continua contra o São Paulo, na Vila Belmiro, no da 4 e termina contra o Botafogo, apenas no dia 18.

VASCO 3 x 2 CORINTHIANS

Brasileirão 2026 32ª rodada

Data e horário: 24/10/2026, sábado, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público Presente: 19.048

Renda: R$ 1.042.402,50

Gols: Puma Rodríguez, 34’/1ºT (1-0); Gustavo Henrique, 5’/2ºT (1-1); Matheus Bidu, 10’/2ºT (1-2); Marino Hinestroza, 42’/2ºT (2-2); Marino Hinestroza, 45’/2ºT (3-2);

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton, 29’/2ºT); Sosa (Brenner, 22’/2ºT), Thiago Mendes e Lescano; Colidio (Nuno Moreira, 29’/2ºT), Andrés Gómez (Marino, 36’/1ºT) e Bruno Duarte (David, 29’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon (Charles, 21’/2ºT) e Garro (Allan, 21’/2ºT); Matheus Bidu (Lingard, 31’/2ºT), Dieguinho (Kaio César, 14’/2ºT) e Yuri Alberto (Gui Negão, 31’/2ºT). Técnico: Clarence Seedorf.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões Amarelos: Hinestroza (VAS); Garro, Angileri, Lingard (COR)

Cartões Vermelhos: –