Libertadores Feminina: Cruzeiro bate o Corinthians nos pênaltis e conquista o título

Histórico! O que o Cruzeiro fez na noite deste sábado (31/10) não deve ser jamais esquecido pela torcida. A Raposa abriu a disputa da final da Copa Libertadores contra o Corinthians, de forma apática, e sofreu defensivamente – postura completamente diferente daquela apresentada ao longo da competição. Mas não ficaria naquilo. Por toda a resiliência apresentada pela equipe. A trajetória indicava algo a mais; havia indícios, tudo parecia diferente. No segundo tempo, cenário distinto: sobrou gana e entrega. As Cabulosas lutaram, buscaram empate por 4 x 4 já nos acréscimos e levaram a disputa para os pênaltis. Depois de muita tensão, fizeram história ao vencer por 5 x 4. O primeiro grande título da história do clube estrelado.

A Raposa apostou em uma defesa mais numerosa – linha de cinco – para frear o principal ataque da competição. Mas o número, por si só, não resultou necessariamente em aumento da qualidade. O que se viu em campo na primeira etapa foi uma completa desorganização resultante, sobretudo, do comportamento do Corinthians, que sabia exatamente como confundir a marcação, aproveitar-se de espaços e jogar no erro do adversário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Foi dessa forma que o Timão marcou os dois primeiros tentos da partida. Logo aos 3 minutos, a atacante Gabi Zanotti recebeu cruzamento livre de qualquer marcação e finalizou de cabeça. Posteriormente, aos 41, a meio-campista Vic Albuquerque interceptou saída de bola e acionou novamente a camisa 10, que ampliou com um toque. Quando tinha a bola, o Cruzeiro não sabia o que fazer. Parcial para ser apagada.



O intervalo mudou tudo. Não sem antes um pequeno susto. No segundo tempo, um indício quase instantâneo de que o cenário ruim permaneceria: Vic Albuquerque marcou o terceiro aos três minutos. Mas a missão do Timão não seria tão simples. As Cabulosas ainda mostrariam por qual motivo haviam chegado à decisão com 100% de aproveitamento e de forma incontestável.

Diferentemente do que havia ocorrido na etapa anterior, o Cruzeiro reagiu rapidamente e recuperou a esperança quando a atacante Byanca Brasil e a zagueira Vitória Calhau marcaram – aos 7′ e aos 13′, respectivamente. Vic Albuquerque chegou a fazer o quarto do Timão, aos 22′. Contudo, em momento algum, a Raposa deixou de acreditar – basta analisar os semblantes. A lateral-direita Ketlin descontou aos 29′, e a centroavante Letícia Ferreira deixou tudo igual aos 47′.



Mais intensa no futebol e no comportamento, a Raposa não se entregou. Pouco tempo depois, colheu os frutos e chegou a retomar a esperança. Marília recebeu passe longo, invadiu a área e sofreu falta de Lelê. Aos 13 minutos, Vitória Calhau bateu cruzado, no ângulo direito, sem chance para a goleira: 3 x 2.

De forma inegável, o Corinthians sentiu o baque. Mas, no momento em que crescia na partida, o Cruzeiro viu a defesa ser exposta mais uma vez. Na tentativa de afastar lançamento, a lateral-direita Ketlin entrou a bola para Letícia Monteiro orquestrar o ataque. Gi Fernandes teve espaço para descer e encontrar Vic Albuquerque. Novamente com um toque, a meio-campista deu respiro ao Timão: 4 x 2.

Para quem gosta de emoção, sobrou no segundo tempo. A escrita chega a ser repetitiva. Mas apenas reporta o contexto da partida. O Cruzeiro não estava morto, e Ketlin se redimiu. A lateral aproveitou cobrança de escanteio de Byanca Brasil, ganhou no alto e cabeceou cruzado, aos 29′: 4 x 3.

Logo na sequência, aos 30 minutos, Lelê desperdiçou o que seria o tento de empate. Livre e com o gol aberto, a centroavante ficou com a sobra da bola e tentou empurrá-la para a meta com um carrinho. Contudo, desviou a trajetória.

Aos 33 minutos, a camisa 9 assustou mais uma vez: girou para cima da marcação, chutou de fora da área e tirou tinta do travessão. A verdade é que o tento estava sendo amadurecido. Aos 47′, recebeu cruzamento de Vanessinha, cabeceou, deixou tudo igual para o Cruzeiro e incendiou Quito ao levar a disputa para os pênaltis.

Passaporte carimbado

E, no ano que vem, haverá novidade no calendário. O título da Libertadores credenciou as Cabulosas para a Copa das Campeãs da Fifa, a ser disputada entre 26 e 31 de janeiro de 27, em Miami, nos Estados Unidos. A entidade máxima já divulgou a tabela: o adversário na semifinal é nada menos que o Barcelona, atual campeão da Champions League.

Os pênaltis