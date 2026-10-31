Canaã supera Taguatinga nos pênaltis e garante título da Segundinha

Canaã é campeão e jogará a primeira divisão do Candangão - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Canaã transformou a desvantagem em festa e escreveu um capítulo inédito na história do futebol do Distrito Federal. Depois de sair perdendo por 2 x 0 para o Taguatinga, o Vento Forte buscou o empate na reta final, levou a decisão para os pênaltis e conquistou, neste sábado (31/10), o título da Segunda Divisão do Campeonato Candango. No Rorizão, em Samambaia, a equipe venceu por 5 x 4 nas cobranças e celebrou a primeira taça da competição.

As duas equipes garantiram presença no Campeonato Candango de 2027. O Taguatinga retornará à elite do Distrito Federal após três temporadas de ausência, enquanto o Canaã fará a estreia na principal divisão do futebol da capital do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Taguatinga chegou a abrir 2 x 0 no placar, com gols de Geovani e Diego Xavier. O Canaã reagiu com Ryan, que diminuiu a diferença, e Everaldo, que deixou tudo igual com um chute de fora da área. A igualdade levou a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o goleiro Victor defendeu a primeira tentativa do Taguatinga, e Sabará converteu o pênalti decisivo para garantir a vitória do Canaã por 5 x 4 e a festa pelo título inédito.