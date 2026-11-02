Palmeiras cria cenário para vantagem maior, mas volta a pecar na eficiência

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, no Nubank Parque, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a vantagem mínima deixou a sensação de que o time poderia ter construído um cenário mais confortável para a partida de volta. Mais uma vez, o Alviverde não transformou a superioridade em gols, algo que já ocorreu nesta temporada.

O cenário, então, reforça um dilema que tem acompanhado o Verdão em momentos decisivos do ano. Controlar os jogos, criar oportunidades, porém pecar na falta de eficiência para ter mais tranquilidade nos jogos de volta. Diante do Cruz-Maltino, a equipe foi superior em vários momentos do duelo, sobretudo no primeiro tempo, mas terminou com apenas um tento de diferença.

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Isso ocorreu, por exemplo, no jogo de ida contra a LDU, do Equador, pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Alviverde também teve chances de aumentar a diferença, mas foi para Quito com apenas um gol de vantagem. Assim, na capital equatoriana, se complicou e necessitou de penalidades máximas para avançar.

Na fase anterior, diante do Cerro Porteño, do Paraguai, precisou de 21 finalizações para balançar a rede apenas uma vez. No Brasileirão, também conviveu com uma fase crítica na questão de eficiência no período pós-Copa, com 22 chutes a gol no empate sem gols com o Internacional e 21 no revés para o Atlético-MG, ambos no Nubank Parque.

Cenário muda fora de casa

Quando os comandados do técnico Abel Ferreira não necessitam propor o jogo, tem sido mais letais e eficientes. Isso ocorreu em alguns momentos da temporada, sobretudo fora de casa. Um exemplo disso foi no confronto com o Fluminense, no Maracanã, quando foram certeiros nos contra-ataques.

No entanto, voltou a pecar sob seus domínios, sofreu um gol no fim do Tricolor e novamente teve Carlos Miguel como herói. Agora, em São Januário, o Palmeiras poderá mais uma vez esperar o Vasco sair, para tentar sacramentar a classificação no contra-ataque. Abel voltou a lamentar a falta de eficácia e projetou o duelo do próximo domingo (8), às 17h (de Brasília).

"O nosso adversário na segunda parte teve uma nuance com bola, mas o domínio foi nosso. O Cuiabano entrou, é um lateral super ofensivo, mas falar da forma que entramos, nos 90 minutos, era jogo para, em função das oportunidades claríssimas que criamos. Lembro de uma jogada espetacular que o López falha na cara do goleiro, um cruzamento do Giay para o Arias que o Paulo Henrique tirou. Foi um jogo em que dominamos, mas que não conseguimos transformar em mais gols nosso domínio", disse.

"Será um jogo sofrido, Vasco tem bom treinador, se reforçou, andou nas decisões, está lutando em uma semifinal. Um jogo difícil, prevemos um jogo difícil, já foi hoje, não só pela qualidade. Pela gestão que fizeram, não conseguimos essa gestão. Chegaram frescos, inteiros. Fizemos um jogo com domínio, muitas oportunidades. O resto é continuar", concluiu.