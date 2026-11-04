Ídolo do Atlético, Réver é preso por falta de pagamento de pensão

Réver em ação pelo Atlético nos tempos de zagueiro: hoje, é auxiliar do Red Bull Bragantino - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Ex-zagueiro do Atlético e atual auxiliar técnico do Bragantino, Réver foi preso em Porto Alegre pela falta de pagamento por pensão alimentícia. Com isso, a Polícia Federal o prendeu ao desembarcar no Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, nesta quarta-feira (4). A informação inicial foi do portal g1.

Réver realizou o pagamento no valor de R$ 150 mil para ter o alvará de soltura, e a PF o liberou, às 18h10. A punição era de 30 dias ou até que o ex-atleta fizesse o pagamento do montante referente à pensão. O ex-jogador, aliás, tem dois filhos

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A PF identificou o ex-zagueiro enquanto passageiro e cumpriu a prisão. O mandado de prisão foi expedido pela 9ª Vara de Família de Belo Horizonte.

Réver no Galo

O ex-jogador foi um dos principais jogadores da história do Atlético-MG. Ele chegou ao Galo em 2010 e defendeu o clube por quatro temporadas. Com a camisa do time mineiro, conquistou títulos como Libertadores e Copa do Brasil.

Ele, aliás, voltou a defender o Galo em 2019, onde cumpriu novo contrato de cinco temporadas e encerrou a carreira como atleta em 2023. Em sua nova passagem, Réver conquistou outra Copa do Brasil, em 2021, além do título do Campeonato Brasileiro e Supercopa. Ao todo, ele atuou em 356 partidas e balançou as redes em 31 oportunidades pelo Galo.

Por fim, Réver chegou ao Bragantino no fim de outubro. Ele é auxiliar do técnico Vagner Mancini desde agosto de 2024, quando deixou o cargo de coordenador de transição do Atlético-MG em busca do objetivo de virar treinador no futuro.





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