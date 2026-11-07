Norris conquista pole em Interlagos; brasileiros batem em treino chuvoso

O britânico registrou o tempo de 1min27s470 e garantiu a primeira posição do grid - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Lando Norris, da McLaren, conquistou neste sábado (7/11) a pole position para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O britânico registrou o tempo de 1min27s470 e garantiu a primeira posição do grid em uma classificação marcada por chuva intensa, longas paralisações e acidentes. Kimi Antonelli, da Mercedes, ficou em segundo, seguido por Liam Lawson, da Racing Bulls. A corrida está marcada para as 14h deste domingo (8/11), no Autódromo de Interlagos.

Os brasileiros tiveram dificuldades na sessão. Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto sofreram acidentes na Curva da Junção, em momentos diferentes do classificatório. Câmara partirá da 11ª colocação, enquanto Bortoleto largará em 19º. Ambos foram beneficiados por punições aplicadas a outros pilotos.

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A previsão de agravamento da chuva levou os competidores a entrarem rapidamente na pista com pneus intermediários. Alguns, porém, precisaram retornar aos boxes para colocar compostos de chuva extrema. Apenas dois minutos após o início da atividade, a direção de prova acionou a bandeira vermelha e interrompeu a classificação.

Cerca de 14 minutos depois, a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte para a região. Funcionários da organização utilizaram rodos para retirar a água acumulada na pista e nas zebras.

Após 35 minutos de interrupção, o carro de segurança, conduzido por Bernd Mayländer, deixou os boxes para avaliar as condições do circuito. O piloto relatou problemas de acúmulo de água, principalmente nas retas. "Em termos de segurança, não é possível", afirmou, quando a paralisação já ultrapassava uma hora.

Durante a espera, Bortoleto chegou a sair dos boxes para acenar ao público. Outros pilotos permaneceram nos carros, conversaram com os engenheiros ou se dirigiram às áreas de hospitalidade das equipes.

Acidentes na Curva da Junção

A classificação foi retomada após 1h23 de interrupção. Valtteri Bottas foi o primeiro a retornar à pista. Rafael Câmara perdeu o controle do carro e bateu lateralmente, danificando a asa dianteira. Apesar do incidente, conseguiu retornar aos boxes e avançou para o Q2.

Gabriel Bortoleto também perdeu o controle na Curva da Junção e danificou a asa traseira de sua Audi. Sem condições de continuar, encerrou a participação com o pior tempo da primeira etapa.

Com a melhora gradual das condições da pista, os pilotos permaneceram no circuito em busca de tempos mais rápidos. Na segunda fase, a redução da chuva permitiu a troca dos pneus de chuva extrema pelos intermediários nos minutos finais.

Câmara, entretanto, voltou a sofrer um acidente na Curva da Junção. O pernambucano passou direto e atingiu a barreira de proteção de frente quando tentava melhorar sua marca e conquistar uma vaga no Q3. A batida provocou outra bandeira vermelha e encerrou antecipadamente a segunda etapa.

Chuva define disputa

Na fase decisiva, os pilotos tiveram apenas uma oportunidade de registrar uma volta rápida com pneus intermediários. A chuva voltou a se intensificar, e os competidores desistiram de novas tentativas, apesar do tempo restante no cronômetro.

Norris garantiu a pole com 1min27s470, seguido por Antonelli, com 1min28s095, e Lawson, com 1min28s321. Nico Hülkenberg, da Audi, e Isack Hadjar, da Red Bull, completaram os cinco primeiros colocados.

O grid sofreu alterações em razão de punições por trocas de componentes aplicadas a George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Pérez e Lewis Hamilton. As penalidades também influenciaram as posições de largada dos brasileiros.

Grid de largada



1. Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min27s470



2. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) - 1min28s095



3. Liam Lawson (NZE/Racing Bulls) - 1min28s321



4. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) - 1min28s668



5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) - 1min28s763



6. Oliver Bearman (GBR/Haas) - 1min29s831



7. George Russell (GBR/Mercedes) - 1min27s674*



8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) - 1min30s311



9. Alexander Albon (TAI/Williams) - 1min30s456



10. Oscar Piastri (AUS/McLaren) - 1min30s369



11. Rafael Câmara (BRA/Haas) - 1min31s515



12. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) - 1min31s687



13. Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min28s289*



14. Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams) - 1min31s785



15. Franco Colapinto (ARG/Alpine) - 1min33s327



16. Pierre Gasly (FRA/Alpine) - 1min33s449



17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min33s653



18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) - 1min33s774



19. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) - 1min41s564



20. Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min31s238*



21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) - 1min34s509*



22. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) - 1min30s001*

*punidos com perda de posições por troca de componentes