Rooney revelou que pensou em tirar a própria vida mesmo no auge da carreira de jogador - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

O ex-jogador de futebol Wayne Rooney revelou que chegou a pensar em dar um ponto final na própria vida enquanto vivia o auge de sua carreira no futebol. O ex-atacante da seleção inglesa contou que enfrentou uma profunda crise emocional, agravada pelo consumo excessivo de álcool e pelas consequências de decisões pessoais que afetaram seu casamento.

A revelação aconteceu durante uma entrevista à apresentadora Gabby Logan, no podcast ‘Life At The Midpoint’. Segundo Rooney, os episódios ocorreram por volta de 2009, pouco depois do nascimento de seu primeiro filho, Kai. Naquela época, apesar do sucesso profissional, o ex-jogador enfrentava dificuldades para lidar com a pressão e os problemas fora dos gramados.

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"Eu me trancava em casa por dois dias e simplesmente bebia. E isso aconteceu provavelmente no melhor momento da minha carreira, em termos futebolísticos. Eu tinha alguns dias de folga, voltava para casa, ficava na sala de jogos e bebia por dois dias. Depois, levantava e ia treinar pela manhã", relatou.

Entretanto, a situação ultrapassou os problemas com a bebida. Rooney admitiu que chegou a um estágio em que não conseguia suportar a própria realidade e começou a considerar tirar a vida.

"Cheguei a um ponto em que considerava o suicídio. Simplesmente não queria estar perto de ninguém. Não queria ver ninguém, nem sequer entrar nas lojas", confessou.

O ex-atacante também explicou que se sentia confortável dentro de campo, mas encontrava dificuldades para lidar com praticamente todos os outros aspectos de sua vida. Além disso, revelou que as escolhas pessoais que havia feito aumentavam seu sofrimento.

A importância da família para superar a crise

Apesar da gravidade daquele momento, Rooney encontrou apoio dentro de casa. O ex-jogador destacou que as conversas com a mulher e a mãe foram fundamentais para ajudá-lo a enfrentar a crise.

"Mesmo sabendo da situação em que estava, era difícil admitir. Você sente que isso faz de você menos homem", explicou.

Depois daquele período, Rooney chegou a interromper o consumo de álcool por algum tempo. Posteriormente, voltou a beber ocasionalmente, mas decidiu abandonar completamente a bebida há aproximadamente seis meses. A mudança também teve reflexos físicos. O ex-atacante perdeu cerca de 19 quilos ao longo do último ano.

Desde que parou de jogar, Rooney se aventurou como treinador. Já comandou Birmingham City, Derby County, Plymouth Argyle e DC United (EUA), mas está sem clube desde 2024.







