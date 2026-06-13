Anitta, Shakira e gafe na "taça" marcam aberturas da Copa 2026

Pela primeira vez na história, o Mundial contou com três aberturas, uma em cada país sede - (crédito: FREDERIC J. BROWN / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 começou oficialmente na quinta-feira (11/6), mas as cerimônias de abertura terminaram apenas nesta sexta-feira (12/6). Isso porque, pela primeira vez da história, o Mundial é disputado em três países - Estados Unidos, Canadá e México - e, com isso, cada sede pode fazer um espetáculo para mostrar um pouco mais da própria cultura.

O pontapé aconteceu no México, em uma festa que reuniu tradições e artistas conhecidos pelo público. A principal atração entre as apresentações foi a presença de Shakira. Vestida de amarelo e com óculos escuros, a colombiana dançou ao lado do nigeriano Burna Boy. Os dois apresentaram a música Dai Dai.

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Além da dupla, outros famosos também agitaram o palco. Exemplos foram J Balvin, Tyla, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Maná.

Problemas na taça

Horas antes da bola rolar para Canadá x Bósnia e Herzegovina, o estádio de Toronto se transformou em um grande palco multicultural para celebrar o show de abertura, dessa vez em solo canadense.

A cerimônia começou com o estádio ainda vazio, já que muitos torcedores ainda se deslocavam até o Toronto Stadium. A festa começou com uma homenagem a herança dos povos originários canadenses, com roupas típicas e mensagens de união em dois idiomas, inglês e francês.

A cantora canadense e vencedora do Grammy, Alessia Cara, foi a primeira a se apresentar. Logo depois, Nora Fatehi, Vegedream, Sanjoy apresentarem "SIIR SIIR", música que faz parte da trilha sonora do mundial. Os artistas Jessie Reyez e Elyanna cantaram "ILLUMINATE", música do álbum oficial da Copa, encerrando a festa.

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Porém, o que chamou atenção nas redes sociais foi que uma parte da estrutura das taça, o principal adereço do show, se soltou e provocou risadas de quem assistia. Assim como no show do México, o objeto mais cobiçado da competição foi representado, mas o pano que cobria a estrutura acabou se soltando.

Logo na entrada das equipes e autoridades, o público foi recebido por um espetáculo visual inspirado em um mosaico humano, simulando um tapete vermelho, conceito desenvolvido para representar a diversidade étnica e cultural canadense.

Estados Unidos fecha com chave de ouro

SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A primeira atração da noite foi o rapper Future, que subiu ao palco acompanhado da cantora sul-africana Tyla para apresentar a música Game Time.

Na sequência, a rapper tailandesa LISA, a cantora brasileira Anitta e o rapper nigeriano Rema entraram em cena para cantar Goals, faixa que integra o álbum oficial da Fifa para o Mundial.

O ator norte-americano Jason Sudeikis, conhecido mundialmente por interpretar o personagem Ted Lasso, também participou da cerimônia de abertura e deu as boas-vindas aos torcedores em Los Angeles. Como embaixador da Copa do Mundo 2026, ele destacou o poder do futebol de unir pessoas de diferentes países e culturas.

Um dos momentos mais simbólicos da cerimônia foi a entrada em campo das bandeiras das 48 seleções participantes da Copa, apresentadas conforme a divisão dos grupos da competição.

Logo após o desfile das bandeiras, Katy Perry subiu ao palco do SoFi Stadium e levantou o público ao interpretar Wonder, um dos destaques da cerimônia de abertura.

Após as apresentações musicais, teve início a execução dos hinos nacionais das seleções. O primeiro a ser apresentado foi o hino do Paraguai, interpretado pelo grupo paraguaio Purahei Soul.

Na sequência, a dupla country Dan + Shay entrou em campo para cantar o hino dos Estados Unidos, acompanhada pelos torcedores.