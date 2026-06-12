Seleções estreantes na Copa ganham patch especial no uniforme

Detalhe no uniforme de jogadores estreantes na Copa do Mundo - (crédito: Foto: Molly Darlington/Getty Images)

A Fifa encontrou um meio criativo para exaltar jogadores estreantes em edições de Copa do Mundo. Tais atletas, afinal, utilizam versões diferenciadas de seus uniformes, com direito a um "patch" da entidade máxima do futebol em suas camisas.

O detalhe, que fica na manga direita dos uniformes e é alcunhado de "debut patch" ("patch de estreia", em tradução livre), leva um troféu da Copa do Mundo com os dizeres: "Debut Fifa World Cup". Este patch, aliás, faz parte de uma estratégia comercial da Fifa, que visa vender os itens de maneira colecionável.

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Ao fim de cada jogo, afinal, cada patch será retirado da camisa e assinado pelo atleta estreante em questão. Assim, a Fifa realizará a autenticação do selo e posterior inserção em pacotes de cards colecionáveis. Não se sabe ainda, porém, quando começam as comercializações dos itens.

Além desse patch, outros jogadores poderão utilizar diferentes "selos" em suas camisas. São os casos de jogadores que venceram os prêmios da Bola, Chuteira e Luva de Ouro, como Lionel Messi e Dibu Martínez (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) e Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé (França).

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Outro patch especial são para jogadores que estão em, pelo menos, em sua quinta edição de Copa, casos de Messi, Ronaldo e Manuel Neuer (Alemanha). Por fim, seleções campeãs do mundo também utilizarão patches diferenciados.