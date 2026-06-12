Confira horário de funcionamento de órgãos públicos neste sábado (13/6)

Alguns serviços públicos do Distrito Federal terão o horário modificado - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Alguns serviços públicos do Distrito Federal terão o horário de funcionamento modificado neste sábado (13/6), devido à estréia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Marrocos, às 19h.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) terá atendimento apenas nos guichês de unidades do Na Hora, que funcionarão até as 12h30. Ações educativas e fiscalização seguem normalmente. Serviços digitais estarão disponíveis por meio do Portal de Serviços, do aplicativo Detran-DF Digital e da plataforma Balcão Virtual.



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Serviços essenciais — como atendimentos em delegacias e atendimentos médicos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) — seguem normalmente.

Seguem os atendimentos 24 horas nas delegacias circunscricionais, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e nas Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). Algumas delegacias — 1ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 8ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ª DP, 20ª DP, 21ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 30ª DP e 35ª DP — funcionarão como Centrais de Denúncias.

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Unidades de conservação administradas pelo Brasília Ambiental, como Parque Ecológico de Águas Claras, o Parque Ecológico Areal, o Parque Ecológico Ezechias Heringer e o Parque Ecológico do Gama, irão funcionar normalmente, das 6h às 22h. O Jardim Botânico de Brasília segue com seu horário, das 9h às 16h30, normalmente.



