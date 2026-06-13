Estados Unidos passeiam no primeiro tempo e goleiam o Paraguai

Seleção americana passou sem maiores dificuldades pelo Paraguai na noite desta sexta-feira (12) - (crédito: Foto: Divulgação / USMNT)

Os Estados Unidos venceram o Paraguai por 4 a 1, nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles em Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. A partida teve presença de celebridades na plateia, como Tom Cruise, David Beckham e Brad Pitt.

Em campo, a seleção americana deu show no primeiro tempo. Bobadilla marcou contra, enquanto Balogun fez dois gols. O brasileiro naturalizado paraguaio Maurício, na segunda etapa, fez o gol de honra paraguaio, e Reyna, nos acréscimos, completou a goleada.

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Na próxima rodada, os Estados Unidos enfrentam a Austrália na sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo D. Já o Paraguai encara a Turquia no mesmo dia.

3 a 0 fora do baile!

Os Estados Unidos começaram em ritmo forte. Assim, abriram o placar logo aos seis minutos. Pulisic recebeu pela esquerda, partiu para cima da marcação e encontrou McKennie na área. O meia tentou acionar Balogun.

No entanto, a defesa paraguaia se atrapalhou, e Bobadilla marcou contra. Depois disso, os americanos mantiveram o controle. Além disso, trocaram passes com tranquilidade e exploraram bem os espaços pelos lados.

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O Paraguai até assustou no início. Primeiro, exigiu defesa de Freese. Depois, levou perigo em chute cruzado de Enciso. Ainda assim, a equipe perdeu força e viu os Estados Unidos ampliarem. Balogun teve um gol anulado por impedimento aos 28 minutos.

Porém, marcou aos 30, após passe de Pulisic. Já nos acréscimos, o atacante recebeu pela direita, deixou a marcação para trás, cortou outro defensor e acertou um belo chute para fazer 3 a 0.

Paraguai melhora, Estados Unidos administram

O Paraguai voltou melhor para o segundo tempo e tentou acelerar o jogo pelos lados. Além disso, criou boas chegadas com Enciso e Diego Gómez. Ainda assim, os Estados Unidos mantiveram vantagem confortável e tiveram chances para ampliar.

Dest levou perigo pela direita, Tillman desperdiçou grande oportunidade após erro na saída paraguaia, e Weah também assustou em chute de fora da área.

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A reação paraguaia veio aos 27 minutos. Após cobrança de falta no campo de defesa, a bola ficou viva na entrada da área. Então, Enciso ganhou a posse e encontrou Maurício.

O brasileiro naturalizado paraguaio finalizou de primeira e descontou. Depois disso, o Paraguai buscou pressionar na reta final. Porém, foram os Estados Unidos que ampliaram, já nos acréscimos, com um golaço de Reyna após bela troca de passes.

ESTADOS UNIDOS 4 X 1 PARAGUAI

Copa do Mundo 1ª rodada Grupo D

Data: 12/6/2026, às 22h (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Alexander Freeman, Tim Ream e Chris Richards; Sergiño Dest (Tim Weah, 26’/2ºT), Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman (Reyna, 36’/2ºT) e Antonee Robinson; Folarin Balogun (Pepi, 26’/2ºT) e Christian Pulisic (Berhalter, Intervalo) . Técnico: Mauricio Pochettino

PARAGUAI: Gill; Juan Cáceres (Velásquez, 33’/2ºT), Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Almirón (Ramón Sosa, 33’/2ºT) Bobadilla (Maurício, Intervalo), Andrés Cubas e Diego Gómez (Kaku Romero, 33’/2ºT); Antonio Sanabria (Arce, 16’/2ºT) e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro

Gols: Bobadilla (contra) 6/1ºT (1-0); Balogun, 30/1ºT (2-0); Balogun, 49/1ºT (3-0); Maurício, 27’/2ºT (3-1); Reyna, 52’/2ºT (4-1).

Árbitro: Danny Desmond Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (ESP) e Jan De Vries (ESP)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Cartão Amarelo: Adams (EUA); Almirón, Diego Gomez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Arce, Cáceres (PAR)



