Fora o baile!
Estados Unidos passeiam no primeiro tempo e goleiam o Paraguai
Norte-americanos realizam grande partida na primeira etapa, administram o resultado na segunda e estreiam na Copa com vitória tranquila
Fora o baile!
Norte-americanos realizam grande partida na primeira etapa, administram o resultado na segunda e estreiam na Copa com vitória tranquila
Os Estados Unidos venceram o Paraguai por 4 a 1, nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles em Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. A partida teve presença de celebridades na plateia, como Tom Cruise, David Beckham e Brad Pitt.
Em campo, a seleção americana deu show no primeiro tempo. Bobadilla marcou contra, enquanto Balogun fez dois gols. O brasileiro naturalizado paraguaio Maurício, na segunda etapa, fez o gol de honra paraguaio, e Reyna, nos acréscimos, completou a goleada.
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Na próxima rodada, os Estados Unidos enfrentam a Austrália na sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo D. Já o Paraguai encara a Turquia no mesmo dia.
Os Estados Unidos começaram em ritmo forte. Assim, abriram o placar logo aos seis minutos. Pulisic recebeu pela esquerda, partiu para cima da marcação e encontrou McKennie na área. O meia tentou acionar Balogun.
No entanto, a defesa paraguaia se atrapalhou, e Bobadilla marcou contra. Depois disso, os americanos mantiveram o controle. Além disso, trocaram passes com tranquilidade e exploraram bem os espaços pelos lados.
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O Paraguai até assustou no início. Primeiro, exigiu defesa de Freese. Depois, levou perigo em chute cruzado de Enciso. Ainda assim, a equipe perdeu força e viu os Estados Unidos ampliarem. Balogun teve um gol anulado por impedimento aos 28 minutos.
Porém, marcou aos 30, após passe de Pulisic. Já nos acréscimos, o atacante recebeu pela direita, deixou a marcação para trás, cortou outro defensor e acertou um belo chute para fazer 3 a 0.
O Paraguai voltou melhor para o segundo tempo e tentou acelerar o jogo pelos lados. Além disso, criou boas chegadas com Enciso e Diego Gómez. Ainda assim, os Estados Unidos mantiveram vantagem confortável e tiveram chances para ampliar.
Dest levou perigo pela direita, Tillman desperdiçou grande oportunidade após erro na saída paraguaia, e Weah também assustou em chute de fora da área.
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A reação paraguaia veio aos 27 minutos. Após cobrança de falta no campo de defesa, a bola ficou viva na entrada da área. Então, Enciso ganhou a posse e encontrou Maurício.
O brasileiro naturalizado paraguaio finalizou de primeira e descontou. Depois disso, o Paraguai buscou pressionar na reta final. Porém, foram os Estados Unidos que ampliaram, já nos acréscimos, com um golaço de Reyna após bela troca de passes.
Copa do Mundo 1ª rodada Grupo D
Data: 12/6/2026, às 22h (de Brasília)
Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Alexander Freeman, Tim Ream e Chris Richards; Sergiño Dest (Tim Weah, 26’/2ºT), Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman (Reyna, 36’/2ºT) e Antonee Robinson; Folarin Balogun (Pepi, 26’/2ºT) e Christian Pulisic (Berhalter, Intervalo) . Técnico: Mauricio Pochettino
PARAGUAI: Gill; Juan Cáceres (Velásquez, 33’/2ºT), Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Almirón (Ramón Sosa, 33’/2ºT) Bobadilla (Maurício, Intervalo), Andrés Cubas e Diego Gómez (Kaku Romero, 33’/2ºT); Antonio Sanabria (Arce, 16’/2ºT) e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro
Gols: Bobadilla (contra) 6/1ºT (1-0); Balogun, 30/1ºT (2-0); Balogun, 49/1ºT (3-0); Maurício, 27’/2ºT (3-1); Reyna, 52’/2ºT (4-1).
Árbitro: Danny Desmond Makkelie (HOL)
Assistentes: Hessel Steegstra (ESP) e Jan De Vries (ESP)
VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP)
Cartão Amarelo: Adams (EUA); Almirón, Diego Gomez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Arce, Cáceres (PAR)