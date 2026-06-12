TORCIDA BRASILEIRA
Brasil toma a Times Square antes da estreia na Copa de 2026
Torcedores lotam a principal avenida de Nova York em festa organizada pelo Movimento Verde e Amarelo na véspera do duelo contra o Marrocos
TORCIDA BRASILEIRA
Torcedores lotam a principal avenida de Nova York em festa organizada pelo Movimento Verde e Amarelo na véspera do duelo contra o Marrocos
Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, a torcida brasileira que está nos Estados Unidos (EUA) se encontrou para uma festa na Times Square, em Nova York, para aquecer o público para o jogo contra o Marrocos nesta sábado (13/6), às 19h.
A festa, que está sendo chamada de “a invasão do Brasil na Times Square”, foi organizada pelo Movimento Verde e Amarelo, torcida organizada da seleção. A avenida ficou inundada por enormes bandeiras do Brasil e camisas verde e amarelo.
Ver essa foto no Instagram
O time brasileiro concluiu o último treino nesta sexta-feira (12/6), agora o foco está todo na estreia. O técnico do canarinho ainda não divulgou a escalação para o confronto com o Marrocos. Após o jogo deste sábado (13/6), o Brasil encara o Haiti e a Escócia.