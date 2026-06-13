Suíça finaliza 27 vezes, mas Catar busca empate nos acréscimos

Ruben Vargas, da Suíça, passa por Fathy (20), do Qatar Foto - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Suíça e Catar empataram em 1 a 1 neste sábado, 13/6, no Levi’s Stadium, em São Francisco, no primeiro jogo das seleções pelo Grupo B da Copa do Mundo. Resultado surpreendente, pois os favoritos suíços dominaram 75% do tempo e criaram muitas chances (27 finalizações), saíram na frente no primeiro tempo com gol de Embolo, de pênalti.

Porém, na reta final, recuaram tentando segurar o resultado e acabaram sofrendo o empate nos acréscimos, aos 49 minutos, com gol de Khoukhi.

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Assim, após a primeira rodada do Grupo B, todos estão empatados com um ponto, já que no outro jogo Canadá e Bósnia também empataram em 1 a 1. A segunda rodada ocorrerá no dia 18. A Suíça faz um duelo europeu contra a Bósnia, enquanto o Canadá enfrenta o Catar.

Suíça em vantagem

A primeira grande chance do jogo foi do Catar no primeiro minuto. Edmilson Jr (belga naturalizado catari). tirou Akanji da jogada e chutou. Mas, no reflexo Kobel defendeu. Contudo, a Suíça, depois do susto, dominou amplamente. Assim, quase marcou com Ndoye, aos nove.

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Sem marcação, recebeu livre na área e chutou por cima do gol de Abunada, que, dois minutos depois, fez ótima defesa em chute de Vargas. Mas, aos 16, Freuler sofreu pênalti do goleiro Abunada. Embolo cobrou e colocou Suíça frente.

Os suíços seguiram construindo ótimas jogadas e finalizações perigosas, que pararam nas boas defesas de Abunada, na melhor delas após chute de Vargas. O Catar também assustou. Em um chute de Edmilson Jr., obrigou Kobel a fazer boa defesa com o pé.

Catar arranca empate

No segundo tempo, apesar de a Suíça ficar em cima e Embolo perder chances, e o goleiro Bounou seguir com muita segurança nas finalizações de longe, o Catar começou a equilibrar um pouco mais o jogo.

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Porém, depois dos 30 minutos, a Suíça recuou, fez mudanças que tiraram seu ímpeto, e o Catar, muito mais na vontade do que na técnica, passou a assustar. E, aos 49 minutos, veio o que parecia improvável: Al Amin recebeu pela esquerda e cruzou.

O zagueiro Khoukhi ganhou de Muheim, que entraou aos 44 minutos, cabeceou para deixar tudo igual. Assim, o Catar, mesmo com seis finalizações contra 27 dos suíços e meros 30% de posse de bola (chegou a ser 20%), saiu de campo com um empate improvável.

Catar 1×1 Suíça

Copa do Mundo 1ª rodada Grupo B

Data: 13/6/2026

Local: Levi’s Stadium, San Francisco (EUA)

Gols: Embolo, de pênalti, 16’/1ºT (0-1); Khoukhi,49’/2ºT (‘1-1)

CATAR: Abunada; Al-Oui (Fathi, 14’/2ºT), Pedro Miguel, Khoukhi e Homam Ahmed; Gaber (Boudaf, 14’/2ºT), Layer e Edmilson Junior (Al-Haydos, 42’/2ºT); Madibo (Minari, 33’/2ºT), Akram Afif e Abdurisag (Al-Aedin, 14’/2ºT). Técnico: Julen Lopetegui.

SUIÇA: Gregor Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez (Mulhem, 43’/2ºT); Aebischer (Manzambi,20’/2ºT) , Freuler (Jashari,43’/2ºT) e Xhaka; Ndoye (Rieder, 20’/2ºT), Vargas (Amdouni,33’/2ºT) e Embolo. Técnico: Murat Yakin

Árbitro: Said Martinez (HON)

Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Cartões Amarelos: Abunada, Gaber (CAT);Zkaria (SUI)







