Evento une tradições das festas juninas com o clima da Copa do Mundo

Família se diverte na mistura de tradição e Copa - (crédito: Luana Nogueira)

Luana Nogueira - Especial para o Correio

Para quem ficou na dúvida se comemorava São João ou se assistia ao primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Arraial do Cordel, no Complexo Cordel, do Park Way foi a solução.

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Com o tema É festa junina, mas o clima é de Copa do Mundo, o evento conta com transmissão ao vivo do jogo da seleção em meio aos elementos típicos das festas juninas. A decoração mistura as bandeirinhas das festas de São João com as cores da bandeira do Brasil. Segundo os organizadores, a ideia é juntar e valorizar as duas paixões brasileiras: as festas juninas e o futebol.





Além das tradicionais comidas juninas, como milho verde, canjica, paçoca e quentão, os torcedores puderam assistir ao jogo tomando cerveja e comendo espetinho.

Nathalia Santos foi uma das participantes da festa. Aproveitou para degustar comidas típicas enquanto torce para o Brasil. Ela levou o marido e os dois filhos para curtir o evento também, todos com camisetas da Seleção. “A festa está muito legal e conseguiu juntar duas coisas que o brasileiro ama, comidas juninas com a Copa do Mundo. Tô muito animada e otimista com a vitória do Brasil.”

