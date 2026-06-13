Do churrasco à bolha: como o MetLife Stadium ficou "sitiado" em um ano

Quem compra o passe para entrar no estacionamento de carro é informado no GPS sobre qual direção tomar para evitar problemas - (crédito: Victor Parrini/CB)

Nova Jersey — Em um ano, tudo pode mudar na sede de um megaevento. Palco da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 13 de junho a 13 de julho passado, os Estados Unidos trocaram o ambiente leve no torneio por uma bolha no MetLife Stadium, praticamente na divisa do estado com Nova York, palco da estreia do Brasil neste sábado contra Marrocos, às 19h (de Brasília) e da finalíssima em 19 de julho.



No ano passado, o imenso estacionamento do MetLife Stadium era a tradução perfeita da palavra confraternização. O Correio esteve na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

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Os torcedores com ingressos bem mais acessíveis à mão colocavam os veículos na vaga e promoviam um piquenique regado a churrasco, música no som do carro expressando vários ritmos, simpatia e um intercâmbio cultural incrível. A guerra declarada de Donald Trump contra o Irã deixa o país em constante alerta e será assim nos 39 dias da primeira Copa do Mundo com 48 seleções em três países diferentes.

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O clima é outro na Copa do Mundo. Pesado. Há um certo ao estádio. Ao contrário da Copa do Mundo de Clubes no ano passado, o acesso é restrito. Quem compra o passe para entrar no estacionamento de carro é informado no GPS sobre qual direção tomar para evitar problemas. Quem não presta atenção no detalhe arrisca até mesmo perder a partida ao dar voltas para corrigir a rota. Fiscais mandam quem pegou o caminho errado dar meia volta.



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O ingresso para usar o estacionamento inflacionou. Além de ter desembolsado uma fortuna pelo tíquete, os torcedores do Brasil, do Marrocos e fãs do futebol cruzaram a cancela sabendo das restrições. Queimar uma carne nem pensar. Festas ao ar livre antes e depois da partida também não. O silêncio do lado de fora contrasta com os passos apressados nas áreas de checkpoint para o acesso ao estádio. Tudo é revistado lentamente sob sol de verão de 31ºC com sensação de calor bem mais forte na região de East Rutherford.