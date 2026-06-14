MAIS UM JOGAÇO!
Japão e Holanda empatam em duelo de possíveis adversários do Brasil
Holanda recuou na reta final da partida e não foi capaz de conter a pressão do Japão, que igualou o placar
MAIS UM JOGAÇO!
Holanda recuou na reta final da partida e não foi capaz de conter a pressão do Japão, que igualou o placar
Holanda e Japão fizeram um segundo tempo agitado e empataram por 2 a 2 neste domingo (14/6), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. O emocionante duelo foi disputado pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo.
Depois de pouco mais de 45 minutos sem grandes chances, ambos os times balançaram as redes no começo da etapa final: primeiro, o zagueiro Virgil Van Dijk colocou os holandeses à frente, e pouco depois o lateral-esquerdo Nakamura deixou tudo igual.
Não demorou muito para que Summerville devolvesse a vantagem europeia, que parecia se confirmar até os minutos finais. Nos momentos derradeiros da partida, o volante Kamada empatou novamente.
A vitória deixa Japão e Holanda empatados com um ponto no Grupo F. Os japoneses aparecem em primeiro lugar em função da vantagem nos critérios de desempate, tomou menos cartões amarelos.
A tabela ainda pode sofrer alterações. Isso porque Suécia e Tunísia, que completam a chave, se enfrentam a partir das 23h (de Brasília) deste domingo (14), no Estádio BBVA, em Monterrey, no México.
Não foram muitas as chances de gol no primeiro tempo. A Holanda até começou melhor, mas o Japão não demorou para equilibrar a partida. As duas equipes, no entanto, não foram efetivas.
Depois do intervalo, a história mudou. Aos cinco minutos, o volante Gravenberch cruzou na área e o zagueiro Van Dijk subiu sozinho para cabecear e abrir o placar: 1 a 0.
A vantagem durou pouco. Aos 11′, Nakamura arriscou de fora da área, contou com um desvio no zagueiro Van Hecke e igualou o placar: 1 a 1.
Mas os holandeses não queriam o empate. Aos 18′, um golaço: Gravenberch limpou a marcação e tocou para Summerville, que cortou para o meio e bateu no canto: 2 a 1.
Enquanto, em vantagem, recuou nos minutos finais, o Japão foi para cima, especialmente por meio de jogadas pelo alto. Aos 43′, o atacante Ogawa cabeceou após cobrança de escanteio, e a bola desviou em Kamada antes de morrer no fundo das redes: 2 a 2.