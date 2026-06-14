Japão e Holanda empatam em duelo de possíveis adversários do Brasil

- (crédito: ARIC BECKER / AFP)

Holanda e Japão fizeram um segundo tempo agitado e empataram por 2 a 2 neste domingo (14/6), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. O emocionante duelo foi disputado pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo.

Depois de pouco mais de 45 minutos sem grandes chances, ambos os times balançaram as redes no começo da etapa final: primeiro, o zagueiro Virgil Van Dijk colocou os holandeses à frente, e pouco depois o lateral-esquerdo Nakamura deixou tudo igual.

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Não demorou muito para que Summerville devolvesse a vantagem europeia, que parecia se confirmar até os minutos finais. Nos momentos derradeiros da partida, o volante Kamada empatou novamente.

Grupo fica bagunçado

A vitória deixa Japão e Holanda empatados com um ponto no Grupo F. Os japoneses aparecem em primeiro lugar em função da vantagem nos critérios de desempate, tomou menos cartões amarelos.

A tabela ainda pode sofrer alterações. Isso porque Suécia e Tunísia, que completam a chave, se enfrentam a partir das 23h (de Brasília) deste domingo (14), no Estádio BBVA, em Monterrey, no México.

Como foram os gols de Holanda x Japão

Não foram muitas as chances de gol no primeiro tempo. A Holanda até começou melhor, mas o Japão não demorou para equilibrar a partida. As duas equipes, no entanto, não foram efetivas.

Depois do intervalo, a história mudou. Aos cinco minutos, o volante Gravenberch cruzou na área e o zagueiro Van Dijk subiu sozinho para cabecear e abrir o placar: 1 a 0.

A vantagem durou pouco. Aos 11′, Nakamura arriscou de fora da área, contou com um desvio no zagueiro Van Hecke e igualou o placar: 1 a 1.

Mas os holandeses não queriam o empate. Aos 18′, um golaço: Gravenberch limpou a marcação e tocou para Summerville, que cortou para o meio e bateu no canto: 2 a 1.

Enquanto, em vantagem, recuou nos minutos finais, o Japão foi para cima, especialmente por meio de jogadas pelo alto. Aos 43′, o atacante Ogawa cabeceou após cobrança de escanteio, e a bola desviou em Kamada antes de morrer no fundo das redes: 2 a 2.

Holanda 2 x 2 Japão

Holanda: Verbrugeen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Vem; Gravenberch (Aké), De Jong e Reijnders (Timber); Malen (Memphis), Gakpo (Brobbey) e Summerville (Koopmeiners). Técnico: Ronald Koeman.

Japão: Zion Suzuki; Watanbe (Tomiyasu), Taniguchi, Hiroki Ito e Doan (Sugawara); Kamada, Sano, Kubo (Ogawa) e Nakamura; Maeda e Ueda (Shiogai). Técnico: Hajime Moriyasu.