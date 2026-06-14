Romário para jornalista da CazéTV: ‘Quem não conhece futebol vai pensar como você’

Romário e Gentil estavam no gramado do MetLife Stadium repercutindo o resultado, e a repórter questionou o ex-jogador se o empate na estreia teria "gosto de derrota" - (crédito: YouTube/Reprodução)

O ex-atacante Romário, hoje senador pelo PL do Rio de Janeiro, sugeriu que a jornalista Fernanda Gentil “não conhece muito de futebol” durante transmissão da CazéTV, após o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Romário e Gentil estavam no gramado do MetLife Stadium repercutindo o resultado, e a repórter questionou o ex-jogador se o empate na estreia teria “gosto de derrota”.

“Quem não conhece muito de futebol vai ter esse pensamento que você tem”, respondeu o baixinho. Ele elogiou a seleção marroquina, dando a entender que o empate não foi um resultado ruim para o Brasil.

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“E nós somos brasileiros. Marrocos, na minha opinião, apresentou um futebol melhor, mais técnico e mais bem posicionado. É claro que a gente tem melhores jogadores”, seguiu Romário. O ex-atacante foi interrompido e não concluiu a opinião porque a transmissão iria exibir uma entrevista exclusiva ao vivo.

Marrocos abriu o placar aos 21 do primeiro tempo, com Ismael Saibari, atacante que atua pelo PSV Eindhoven, da Holanda. Onze minutos depois, o atacante Vinicius Jr. empatou para o Brasil.



Com o resultado, a Seleção está com um ponto no Grupo C da Copa. A próxima partida é na sexta-feira (19/6), às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.