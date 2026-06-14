ESPORTE NA MÍDIA
Romário para jornalista da CazéTV: ‘Quem não conhece futebol vai pensar como você’
Campeão do mundo em 1994, ex-atacante não avaliou negativamente a estreia do Brasil nesta Copa
ESPORTE NA MÍDIA
Campeão do mundo em 1994, ex-atacante não avaliou negativamente a estreia do Brasil nesta Copa
O ex-atacante Romário, hoje senador pelo PL do Rio de Janeiro, sugeriu que a jornalista Fernanda Gentil “não conhece muito de futebol” durante transmissão da CazéTV, após o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.
Romário e Gentil estavam no gramado do MetLife Stadium repercutindo o resultado, e a repórter questionou o ex-jogador se o empate na estreia teria “gosto de derrota”.
“Quem não conhece muito de futebol vai ter esse pensamento que você tem”, respondeu o baixinho. Ele elogiou a seleção marroquina, dando a entender que o empate não foi um resultado ruim para o Brasil.