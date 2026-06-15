Correio Braziliense

COPA DO MUNDO

Suécia goleia Tunísia por 5 a 1 e lidera grupo F da Copa

Vitória sueca incluiu dois gols de Yasin Ayari — que é de ascendência tunisiana — e um gol marcado por Mattias Svanberg, apenas alguns segundos depois de entrar em campo como substituto

Foto de perfil do autor(a) Agence France-Presse
Agence France-Presse
15/06/2026 08:25
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Jogadores da Suécia posam para uma foto antes da partida de futebol do Grupo F da Copa do Mundo de 2026 entre Suécia e Tunísia, no Estádio de Monterrey, em Guadalupe, em 14 de junho de 2026 - (crédito: JULIO CESAR AGUILAR / AFP)
Jogadores da Suécia posam para uma foto antes da partida de futebol do Grupo F da Copa do Mundo de 2026 entre Suécia e Tunísia, no Estádio de Monterrey, em Guadalupe, em 14 de junho de 2026 - (crédito: JULIO CESAR AGUILAR / AFP)

A Suécia goleou a Tunísia por 5 a 1 neste domingo (14/6), no estádio de Monterrey, e assumiu a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de 2026, após o empate mais cedo em Dallas entre Holanda e Japão.

A vitória sueca incluiu dois gols de Yasin Ayari — que é de ascendência tunisiana — e um gol marcado por Mattias Svanberg, apenas alguns segundos depois de entrar em campo como substituto, aos 84 minutos.

Ayari abriu o placar aos sete minutos e comemorou discretamente.

Alexander Isak ampliou a vantagem aos 30 e Omar Rekik descontou para a Tunísia com uma cabeçada aos 43 minutos.

Mas logo no início do segundo tempo, a Suécia aproveitou um erro defensivo do capitão da equipe africana, Ellyes Skhiri, e Viktor Gyökeres marcou o terceiro gol, fazendo 3 a 1.

Svanberg comemorou o quarto aos 84 minutos, segundos depois de entrar em campo. O gol precisou ser confirmado pelo árbitro já que num primeiro momento o impedimento havia sido apontado.

Ayari fechou a goleada nos acréscimos com um belo chute (90+6').

Um público oficial de 50.987 pessoas compareceu ao estádio de Monterrey, onde alguns torcedores vaiaram as pausas para hidratação, interrupções que têm sido alvo de críticas por parte de alguns técnicos e jogadores.

No outro jogo do Grupo F, Japão e Holanda empataram em 2 a 2 em Dallas.

Escalações:

Suécia: Kristoffer Nordfeldt - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf (cap) - Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson 90+1'), Jesper Karlström (Mattias Svanberg 84'), Benjamin Nygren (Lucas Bergvall 65'), Yasin Abbas Ayari - Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud 65') - Viktor Gyökeres, Alexander Isak (Anthony Elanga 90'). Técnico: Graham Potter.

Tunísia: Abdelmouhib Chamakh - Yan Valery (Hadj Mahmoud 72'), Montassar Talbi, Omar Rekik, Mohamed Amine Ben Hamida, Ali Abdy - Rani Khedira (Ismaël Gharbi 83'), Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri (cap) (Elias Achouri 72') - Elias Saad (Sebastian Tounekti 72'), Anis Ben Slimane (Firas Chaouat 84'). Técnico: Sabri Lamouchi.

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