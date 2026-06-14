Quanto custou a ida à estreia do Brasil na Copa para o torcedor?

MetLife Stadium, estádio em Nova Jersey - (crédito: Pedro Bueno / No Ataque)

* João Vítor Marques - enviado aos EUA pelo No Ataque

Nova Jersey – A estreia do Brasil no sábado (13/6) não foi como o torcedor esperava. O empate por 1 a 1 no MetLife Stadium diante de Marrocos decepcionou o exigente brasileiro, que gostaria de um início melhor da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Porém, quanto custou a ida desses torcedores a essa partida? O No Ataque fez uma estimativa e te mostra.

Exatamente 80.663 pessoas estiveram no estádio em Nova Jersey para assistir aos gols de Saibari e Vini Jr., ambos no primeiro tempo. Foi nessa etapa que o desempenho do Brasil foi bem aquém. Já a metade final até contou com uma evolução da Seleção Brasileira, só que não foi suficiente para que o time vencesse os marroquinos.

E é claro que é impossível dizer quanto cada torcedor teve que investir com a ida ao estádio, mas foi possível ter uma noção da faixa de preços que os brasileiros pagaram por meio dessa estimativa básica realizada.

Custos de uma ida à estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Antes de ir ao jogo, os torcedores da Seleção Brasileira que moram no país sul-americano tiveram que protagonizar uma viagem. Em média, as passagens de avião do Brasil para Nova York giraram em torno de R$ 5 mil.

Já as estadias na metrópole seriam mais R$ 5 mil, enquanto gastos com alimentações e deslocamentos básicos girariam em torno de R$ 1.500, já que essa conta foi feita para uma viagem de três dias: chegada na véspera do jogo com Marrocos e retorno ao Brasil no dia depois do duelo.

Após calcular questões de deslocamento e hospedagem para esses torcedores que vivem no Brasil, o foco se volta ao evento principal da viagem: o jogo da Seleção. A Fifa até garantiu que foram vendidos ingressos a 60 dólares, mas não foram tantos, e alguns tíquetes saíram por mais de dois mil dólares. Nesse cálculo, o valor médio usado foi de 600 dólares, que dá mais de três mil reais.

Só que, para ir ao jogo, o transporte é necessário, claro. E não estava barato. De ônibus, até custava pouco mais de 100 reais, mas menos de 20% do público do MetLife Stadium teve acesso a isso. Já de trem, o restante dos torcedores tiveram que pagar mais de 500 reais porque o Governo de Nova Jersey subiu esse valor para a Copa. Esse foi o mesmo valor do Uber partindo da parte turística de Nova York rumo ao estádio na tarde de sábado (13/6).

Por fim, os torcedores ainda podem querer consumir algo no estádio. Uma cerveja, por exemplo, custa mais de 80 reais. Uma água, mais de 25 reais. Uma fatia de pizza por quase 60 reais… Mas esses valores absurdos nos bares dos estádios da Copa do Mundo serão detalhados pelo No Ataque nos próximos dias.

E esse cálculo do “bate-volta” de três dias em Nova York apenas para assistir ao jogo do Brasil desconsiderou outros gastos, como emissão do visto – caso a pessooa não tenha -, seguro-viagem, internet, etc.

Valor final estimado para a viagem para assistir à estreia da Seleção na Copa