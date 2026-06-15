COPA DO MUNDO
Nos EUA, Brasil entra na mira de alemães após novo 7 a 1
Torcedores da Alemanha se divertem com placar emblemático, que aplicaram na Seleção Brasileira na semifinal em 2014
COPA DO MUNDO
Torcedores da Alemanha se divertem com placar emblemático, que aplicaram na Seleção Brasileira na semifinal em 2014
*João Vítor Marques - enviado aos EUA pelo No Ataque
Parece que já vimos este filme. Copa do Mundo, 7 a 1… Neste domingo (14/6), a Alemanha voltou a aplicar uma sonora goleada. Desta vez, a vítima não foi o Brasil – e o clima não era de uma semifinal. Em Houston, nos Estados Unidos, os alemães despacharam a estreante Curaçao, na primeira rodada do Grupo E. E, é claro, voltaram as lembranças daquela tarde em Belo Horizonte.
O No Ataque ouviu vários torcedores alemães que foram ao NRG Stadium. E o clima era de descontração, respeito e amor ao povo brasileiro.
“A Alemanha ganhou de 7 a 1! Claro que a gente se lembra daquele dia em Belo Horizonte”, rememora Friedrich Becker. “Aquele dia foi histórico, com a gente iniciando a caminhada rumo ao título no Maracanã”, conclui.
Muitos sorriem e fazem piadas sarcásticas, mas ao fim se declaram: “Amo o Brasil e espero que vocês voltem aos bons tempos, com Ronaldo, Romário, Kaká, Roberto Carlos. Tomara que a gente se encontre em Nova Iorque (palco da final da Copa de 2026)”, Mathilde Schäfer.
Aos risos, desejam sorte ao Brasil na caminhada até a final. Uns até dizem querer que o país volte a ser campeão do mundo. Nesta edição do Mundial, são vários os cenários possíveis. Entre eles, o mais provável indicaria um Brasil x Alemanha apenas na grande decisão do dia 19 de julho, no Metlife Stadium.