Nos EUA, Brasil entra na mira de alemães após novo 7 a 1

Alemanha começa a copa com goleada sobre o Curaçao - (crédito: AFP)

*João Vítor Marques - enviado aos EUA pelo No Ataque

Parece que já vimos este filme. Copa do Mundo, 7 a 1… Neste domingo (14/6), a Alemanha voltou a aplicar uma sonora goleada. Desta vez, a vítima não foi o Brasil – e o clima não era de uma semifinal. Em Houston, nos Estados Unidos, os alemães despacharam a estreante Curaçao, na primeira rodada do Grupo E. E, é claro, voltaram as lembranças daquela tarde em Belo Horizonte.

O No Ataque ouviu vários torcedores alemães que foram ao NRG Stadium. E o clima era de descontração, respeito e amor ao povo brasileiro.

“A Alemanha ganhou de 7 a 1! Claro que a gente se lembra daquele dia em Belo Horizonte”, rememora Friedrich Becker. “Aquele dia foi histórico, com a gente iniciando a caminhada rumo ao título no Maracanã”, conclui.



Muitos sorriem e fazem piadas sarcásticas, mas ao fim se declaram: “Amo o Brasil e espero que vocês voltem aos bons tempos, com Ronaldo, Romário, Kaká, Roberto Carlos. Tomara que a gente se encontre em Nova Iorque (palco da final da Copa de 2026)”, Mathilde Schäfer.

Aos risos, desejam sorte ao Brasil na caminhada até a final. Uns até dizem querer que o país volte a ser campeão do mundo. Nesta edição do Mundial, são vários os cenários possíveis. Entre eles, o mais provável indicaria um Brasil x Alemanha apenas na grande decisão do dia 19 de julho, no Metlife Stadium.