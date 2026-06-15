COPA DO MUNDO
Goleiro brilha e Cabo Verde segura Espanha em empate histórico
Graças ao goleiro Vozinha e ao esquema defensivo da seleção africana, o time espanhol tentou, mas não conseguiu fazer gols
COPA DO MUNDO
Graças ao goleiro Vozinha e ao esquema defensivo da seleção africana, o time espanhol tentou, mas não conseguiu fazer gols
A Seleção de Cabo Verde conseguiu, nesta segunda-feira (15/6), segurar um empate de 0 a 0 contra a Espanha, considerada uma das favoritas ao título. Graças ao goleiro Vozinha e ao esquema defensivo de Cabo Verde, o time espanhol tentou, mas não conseguiu fazer gols. A partida, disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), é o primeiro empate sem gols desta edição da Copa.
O craque Lamine Yamal fez sua estreia em Mundiais aos 18 anos. Ele entrou no segundo tempo da partida. No primeiro lance, Yamal conseguiu um drible e um passe para Marcos Llorente, que finalizou mal.
O goleiro Vozinha, que joga no Chaves, da segunda divisão portuguesa, salvou Cabo Verde no final do primeiro tempo ao defender uma tentativa de cabeça de Aymeric Laporte.
A Espanha começa a caminhada no Mundial com empate quatro anos depois de estrear com uma goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica em 2022 e, em seguida, cair nas oitavas de final. Já Cabo Verde fez o primeiro jogo de sua história em Copas do Mundo nesta segunda.
Espanha: Unai Simón - Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Pedri, Rodrigo Hernández (cap) (Nico Williams 87'), Fabián Ruiz (Mikel Merino 71') - Ferrán Torres (Daniel Olmo 81'), Mikel Oiarzabal, Pablo Gavi (Lamine Yamal 71'). Técnico: Luis de la Fuente.
Cabo Verde: Josimar Vozinha - Steven Moreira, Roberto Lopez, Diney, Sidney Lopes Cabral (Joao Paulo 76') - Ryan Mendes Da Graça (cap) - Kevin Pina, Jamiro Monteiro Alvarenga (Emanuel Gomes Arcanjo 79'), Laros Duarte (Deroy Duarte 61'), Jovane Cabral (Willy Semedo 61') - Dailon Livramento (Joia Nuno Da Costa 61'). Técnico: Bubista.
Com informações da AFP*