F1: Hamilton não segura emoção após vitória: 'Sonho alcançado'

Depois de sofrer muito com o carro vermelho em 2025, o hexacampeão da Fórmula 1 vinha de um segundo lugar em Mônaco, semana passada, e celebrou o primeiro triunfo em Barcelona com direito a choro e muita emoção - (crédito: Manaure QUINTERO / AFP)

Lewis Hamilton viveu neste domingo seu grande dia com a Ferrari, na qual é piloto desde a temporada passada. Depois de sofrer muito com o carro vermelho em 2025, o hexacampeão da Fórmula 1 vinha de um segundo lugar em Mônaco, semana passada, e celebrou o primeiro triunfo em Barcelona com direito a choro e muita emoção.

Hamilton não segurou as lágrimas ainda no carro, ao receber a bandeirada de Novak Djokovic, outro gigante do esporte mundial. Ao deixar o cockpit, deu um pulo aos integrantes da equipe vermelha. Vibrou com abraços e pulinhos. No topo do pódio, mais choro ao ouvir o hino nacional da Inglaterra. O sorriso veio ao receber a taça e celebrar com os companheiros de escuderia no banho de champanhe.

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"Obrigado Maranello. Muito obrigado por terem me ajudado a alcançar esse sonho. Eu não posso agradecer vocês o suficiente, que estão lutando bravamente. Estou muito orgulhoso de vocês", disse o piloto, ao receber os parabéns ainda no carro. "Família, eu te amo. Obrigado, fãs por continuarem me lembrando de quem eu sou. Não teria feito isso sem vocês."

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No pódio, novo discurso emotivo e direcionado aos mecânicos e à equipe Ferrari. Ele jamais escondeu que gostaria de trabalhar na escuderia italiana. Quando eu era mais novo, via a Ferrari vencer tantas vezes na TV e sonhava com aquilo. Durante todos esses anos correndo aqui, olhava para os telões e imaginava como seria ganhar uma corrida pilotando uma Ferrari. E agora esse sonho se tornou realidade. Pois, não deixamos de acreditar."

Cruzar na frente de George Russell o efetivou como principal concorrente do italiano Kimi Antonelli na luta pelo título de 2026. Agora são 115 pontos somados do inglês, que ainda fez a melhor volta da prova no circuito da Catalunha. O líder ainda está tranquilo, com 156, mas fecha a primeira prova sem pontuar após cinco vitórias seguidas. Russell tem 106.