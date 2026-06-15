Com gol contra, Egito empata com a Bélgica e segue sem vencer em Copas

Partida valeu pela primeira rodada do Grupo G - (crédito: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bélgica e Egito empataram em 1 a 1 na partida de estreia das duas seleções nesta segunda-feira (15/06) no Estádio Lumen Field, em Seattle (EUA). O jogo da primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026 registrou o segundo gol contra do Mundial. Apesar do favoritismo da seleção europeia, os egípcios não se intimidaram e mostraram um forte jogo ofensivo ao longo da disputa.

O primeiro tempo trouxe uma maior imposição de jogo por parte dos egípcios, que conseguiram abrir o placar aos 19 minutos com gol de Eman Ashour. A etapa inicial também foi marcada por tensão, o que forçou a arbitragem a controlar a agressividade com a distribuição de cartões amarelos para Marwan Attia e Ahmed Fatouh pelo lado do Egito, além de Timothy Castagne pela Bélgica.

Na volta do intervalo, a seleção belga promoveu alterações táticas para tentar muda o rumo do jogo, com as entradas de Nicolas Raskin e Maxim De Cuyper. Logo na sequência, aos 20 minutos, o técnico apostou na força do artilheiro Romelu Lukaku, que substituiu Charles De Ketelaere.

A pressão belga surtiu efeito. Logo após a entrada de Lukaku, o defensor Mohamed Hany acabou marcando um gol contra, deixando tudo igual no placar.

O Egito segue sem uma vitória em Copas do Mundo em suas quatro participações (1934, 1990, 2018 e 2026). A seleção, no entanto, é a maior campeã da Copa Africana De Nações, com sete títulos continentais.

Os dois times retornam ao gramado com novas disputas no domingo (21). A Bélgica enfrenta Irã, enquanto o Egito pega a Nova Zelândia.