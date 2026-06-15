Vozinha: conheça a origem do apelido do goleiro de Cabo Verde

Criado pelos avós, o jogador de 40 anos revelou que o nome surgiu de uma brincadeira de infância nas ruas de Cabo Verde. - (crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Nesta segunda-feira (15/6), a seleção da Espanha enfrentou Cabo Verde na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, e o destaque do primeiro tempo foi o goleiro Josimar Dias, conhecido como "Vozinha". O jogador chamou a atenção dos torcedores não apenas pelas defesas decisivas diante da seleção espanhola, mas também pelo apelido estampado em sua camisa.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Vozinha explica o surgimento do apelido e conta que, o nome surgiu ainda na infância, quando o goleiro, criado pelos avós em Cabo Verde, era alvo de brincadeiras dos amigos por sempre recorrer a eles após as partidas de futebol nas ruas.

Nascido na ilha de São Vicente, Josimar foi criado pelos avós enquanto os pais trabalhavam. Apaixonado por futebol desde pequeno, ele costumava jogar com garotos mais velhos nas ruas do bairro.

Competitivo e determinado, frequentemente voltava para casa irritado após levar pancadas ou perder partidas. Os amigos então brincavam dizendo que ele corria para reclamar com os avós, o que acabou rendendo o apelido de “Vozinha”.

Durante anos, o goleiro não gostou muito do nome dado pelos seus colegas. No entanto, ao iniciar a carreira profissional em Angola, encontrou outro atleta chamado Josimar e precisou adotar um nome diferente. Foi nesse momento que decidiu assumir o apelido de infância, que acabou se tornando sua marca registrada no futebol.

A ligação de Vozinha com o Brasil vai além do apelido. Seu nome de batismo, Josimar, foi escolhido pelo pai em homenagem ao ex-lateral-direito da Seleção Brasileira e do Botafogo, destaque na Copa do Mundo de 1986. Admirador do futebol brasileiro, o pai do goleiro se encantou com as atuações do jogador e decidiu dar ao filho o mesmo nome.

Ídolo de Cabo Verde

Aos 40 anos, Vozinha é um dos principais nomes da história da seleção cabo-verdiana. Com dezenas de partidas disputadas pela equipe nacional, o goleiro participou de campanhas importantes e ajudou o país a conquistar uma classificação histórica para sua primeira Copa do Mundo. Sua trajetória o transformou em um dos atletas mais respeitados do futebol de Cabo Verde.

Hoje, o apelido que nasceu como uma brincadeira entre amigos se tornou conhecido internacionalmente e acompanha o goleiro na maior vitrine esportiva, a Copa do Mundo.

Veja o vídeo:

Conheçam a origem do apelido de Vozinha, o responsável pelo 0 a 0 histórico de Cabo Verde contra a Espanha. ?????????? pic.twitter.com/af8i12CJ9Z — Gustavo Hofman (@gustavohofman) June 15, 2026

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.