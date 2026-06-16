Copa do Mundo
Técnico da Arábia Saudita valoriza ponto contra o Uruguai
Georgios Donis elogia entrega dos jogadores após empate na estreia, mas afirma que equipe ainda tem qualidade para jogar melhor
Copa do Mundo
Georgios Donis elogia entrega dos jogadores após empate na estreia, mas afirma que equipe ainda tem qualidade para jogar melhor
Georgios Donis valorizou o empate da Arábia Saudita por 1 a 1 com o Uruguai, nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O técnico saudita destacou o desgaste físico da equipe no fim da partida, mas tratou o ponto conquistado contra a seleção sul-americana como positivo para a campanha.
Estávamos muito cansados no fim, mas jogar esse tipo de partida contra esse adversário e conquistar um ponto é positivo para nós, afirmou Donis.
A Arábia Saudita ficou perto de repetir uma zebra em estreia de Copa. Em 2022, a seleção venceu a Argentina por 2 a 1 na primeira rodada. Desta vez, a equipe saiu na frente contra o Uruguai e sustentou a vantagem até a reta final do segundo tempo.
O gol saudita saiu aos 40 minutos da etapa inicial. Al-Juwayr cobrou escanteio, Kanno subiu e cabeceou para defesa de Muslera. No rebote, Al-Amri apareceu bem posicionado e completou para abrir o placar. Assim, a Arábia Saudita foi para o intervalo em vantagem.
No segundo tempo, no entanto, o Uruguai aumentou a pressão. Marcelo Bielsa fez mudanças no intervalo, e a seleção celeste passou a usar mais os lados do campo. Além disso, Federico Viñas virou a principal referência nos cruzamentos para a área.
Mohammed Al-Owais teve papel importante para segurar o resultado. O goleiro saudita fez defesas decisivas, especialmente em cabeçadas e finalizações de fora da área. Ainda assim, aos 34 minutos do segundo tempo, ele não conseguiu segurar uma cabeçada de Viñas. Maxi Araújo aproveitou o rebote e empatou a partida.
Mesmo com a pressão uruguaia até os acréscimos, Donis elogiou a postura dos jogadores sauditas. Ainda assim, o treinador cobrou evolução para a sequência da Copa.
Gosto do espírito e da paixão dos meus jogadores, mas acho que temos qualidade para jogar melhor, completou o técnico.
Com o empate, Arábia Saudita e Uruguai somam um ponto no Grupo H. Espanha e Cabo Verde também têm um ponto depois do empate sem gols na outra partida da chave. Na próxima rodada, a Arábia Saudita enfrenta a Espanha no sábado (21), às 13h (de Brasília). O Uruguai encara Cabo Verde no mesmo dia, às 19h.