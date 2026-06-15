Vozinha comemora empate por 0 x 0 contra a Espanha enquanto deixa o gramado da partida - (crédito: AFP)

71,93. É esse o número que você precisar usar para calcular, em uma conta matemática de multiplicação, a diferença de seguidores acumulados pelo goleiro Vozinha, de Cabo Verde, nas redes sociais, entre o começo e o fim do confronto contra a Espanha, pela Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (15/6), o arqueiro foi o grande destaque da equipe africana e da partida. Com sete defesas, foi fundamental para o empate em 0 x 0.

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Eleito o homem do jogo, o goleiro de 40 anos foi fortemente aclamado por internautas de diferentes nacionalidades na internet. Antes de entrar em campo pela partida de estreia no Mundial, Vozinha somava 57 mil seguidores. Após deixar o gramado, já alcançava a marca de 2,8 milhões. À noite, horas depois da performance de destaque, marcou 4,1 milhões nas redes. Ou seja, 71,93 vezes mais do que antes de pisar em campo.

Um dos responsáveis pela transmissão do embate, a CazéTV teve papel fundamental no crescimento de seguidores. Durante o jogo, a equipe da emissora incentivou o público a segui-lo nas redes sociais. "Normalmente a gente pede inscrito. Não vamos pedir inscrito, vamos pedir seguidor. Pro Vozinha", disse Casimiro.

Em entrevista ao canal após o confronto, Vozinha mostrou surpresa, e se emocionou. "Isso é louco. Sempre os brasileiros tiveram muito carinho por nós, e temos sentido isso durante a nossa campanha para a Copa do Mundo, durante a qualificação. Só temos a agradecer por todo apoio e carinho que os brasileiros têm nos dado", externou.

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Com as sete defesas, Vozinha, como é apelidado Josimar Dias, foi fundamental para a conclusão da estreia com empate sem gols. O resultado garantiu o primeiro ponto conquistado por Cabo Verde em uma Copa do Mundo, que estreia em Mundiais em 2026, na América do Norte. Diante da Espanha, uma das candidatas ao título, Cabo Verde estreou contra o adversário mais difícil da chave, e não saiu derrotado.

Veja a entrevista de Vozinha concedida à CazéTV: