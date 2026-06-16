Após empate com Marrocos, torcida brasileira mantém fé na Copa

Técnico Carlo Ancelotti admitiu que a equipe não foi bem. "Temos que acertar mais", afirmou - (crédito: Leonardo Munoz/AFP)

Dallas (EUA) — A Seleção Brasileira já se prepara para a segunda rodada, mas a estreia ainda está na cabeça de muitos torcedores. Afinal, o empate, por 1 x 1, com o Marrocos pode até ser considerado normal, mas o mal futebol apresentado no primeiro tempo, quando chegou a ser dominada pelo adversário, não.

O técnico Carlo Ancelotti admitiu que a equipe não foi bem. "Temos que acertar mais", afirmou. É justamente o que esperam os entusiastas da Canarinha. "Foi o jogo mais difícil do grupo, mas o Brasil poderia ter entregado um pouco mais, confesso ter ficado um pouco decepcionado", disse o engenheiro Marcelo Locatelli, que é de Londrina (PR), mas mora em Dallas, no Texas.

O paranaense acompanhou a estreia do Brasil no Fan Fest. Os gringos, inclusive, pareceram mais animados com o Escrete Canarinho. "O Brasil é um time muito forte sempre. Estou torcendo por ele e por Portugal, pois minha família é portuguesa", disse o auxiliar administrativo venezuelano Alejandro Fernandes.

Mas a força dita por ele precisa ser mostrada em campo pela Seleção, que tem no próximo adversário, reconhecidamente frágil, a chance de deslanchar. "De qualquer forma, continuo confiante. Contra o Haiti, se for menos de cinco, eu nem comemoro", declarou o agente penitenciário Wellington Braga, do Rio.