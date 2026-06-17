COPA DO MUNDO
Áustria derrota Jordânia por 3 a 1 em partida do Grupo J da Copa
Com a vitória, a Áustria lidera o Grupo J da Copa do Mundo ao lado da Argentina, que pouco antes derrotou a Argélia por 3 a 0
COPA DO MUNDO
Com a vitória, a Áustria lidera o Grupo J da Copa do Mundo ao lado da Argentina, que pouco antes derrotou a Argélia por 3 a 0
A seleção da Áustria derrotou a Jordânia, seleção estreante em Mundiais, por 3-1 na última partida da terça-feira (16/6) na Copa do Mundo de 2026, disputada em Santa Clara, perto de São Francisco.
Os europeus venceram com gols de Romano Schmid (20), um gol contra de Yazan Al-Arab (76) e um pênalti convertido pelo veterano Marko Arnautovic (90+12'). O gol jordaniano foi anotado por Ali Olwan (50).
Com a vitória, a Áustria lidera o Grupo J da Copa do Mundo ao lado da Argentina, que pouco antes derrotou a Argélia por 3 a 0 com um hat-trick de Lionel Messi.
Áustria: Alexander Schlager - Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (cap) (Kevin Danso 59), Philipp Mwene (Paul Wanner 59) - Xaver Schlager (Carney Chukwuemeka 59), Nicolas Seiwald - Romano Schmid (Patrick Wimmer 83), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Sasa Kalajdzic (Marko Arnautovic 46). DT: Ralf Rangnick.
Jordânia: Yazeed Moien Abdulaila - Ehsan Hadad (cap) (Mahmoud Mardi 82), Abdallah Nasib (Saed Al Rosan 81), Yazan Al-Arab, Mohammad Majed Jamil Abu Al Nadi (Saleem Obaid 72), Mohannad Abu Taha - Nizar Al Rashdan, Nour Al Din Rawabda, Ali Iyad Ali Olwan, Odeh Al Fakhouri (Aly Azaiza 89) - Musa Tamari (Mohammad Ratib Al Aldahod 88). DT: Jamal Sellami.