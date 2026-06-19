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Copa do Mundo, 9º dia: confira jogos, horários e transmissões
Com quatro partidas decisivas pelos grupos C e D, a segunda rodada da Copa do Mundo segue nesta sexta-feira (19)
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Com quatro partidas decisivas pelos grupos C e D, a segunda rodada da Copa do Mundo segue nesta sexta-feira (19)
A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 segue nesta sexta-feira (19/6) com quatro partidas dos grupos C e D. O principal destaque do dia é a Seleção Brasileira, que enfrenta o Haiti pela primeira vez na história do Mundial.
O primeiro jogo do dia será entre Estados Unidos e Austrália, pelo Grupo D, às 16h (horário de Brasília), em Seattle. O confronto mais recente entre as seleções aconteceu em um amistoso vencido pelos norte-americanos por 2 a 1. Os EUA chegam embalados após golearem o Paraguai por 4 a 1 na estreia, enquanto os Australianos buscam manter o bom momento depois da vitória por 2 a 0 sobre a Turquia.
Escócia e Marrocos fazem o segundo duelo do dia, pelo Grupo C, às 19h (de Brasília), em Boston. Os escoceses lideram a chave após vencerem o Haiti na primeira rodada, enquanto os marroquinos somam um ponto depois do empate com o Brasil. O único confronto entre as duas seleções em Copas do Mundo ocorreu na edição de 1998, quando Marrocos venceu por 3 a 0 na fase de grupos.
O jogo mais aguardado pelos brasileiros acontece às 21h30 (de Brasília), em Filadélfia. Brasil e Haiti se enfrentam pela primeira vez na história da Copa do Mundo. A Seleção Canarinho ocupa a terceira posição do Grupo C após empatar com Marrocos na estreia. Os marroquinos aparecem à frente nos critérios de desempate, por terem recebido menos cartões amarelos.
Fechando a rodada, Turquia e Paraguai se enfrentam à meia-noite (madrugada de sexta para sábado), em São Francisco, pelo Grupo D. O confronto também é inédito em Copas do Mundo. As duas equipes entram em campo pressionadas, já que foram derrotadas na estreia: a Turquia perdeu para a Austrália por 2 a 0, enquanto o Paraguai foi goleado pelos Estados Unidos por 4 a 1.
Estados Unidos x Austrália (Grupo D)
Horário: 16h (horário de Brasília)
Local: Lumen Field, Seattle
Onde assistir:
Escócia x Marrocos (Grupo C)
Horário: 19h (horário de Brasília)
Local: Gillette Stadium, Boston
Onde assistir:
Brasil x Haiti (Grupo C)
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia
Onde assistir:
Turquia x Paraguai (Grupo D)
Horário: 0h (madrugada de sexta para sábado)
Local: Levi’s Stadium, São Francisco (Santa Clara)
Onde assistir:
*OBS: A programação de TV e streaming pode sofrer alterações sem aviso prévio. Recomenda-se consultar a grade oficial das emissoras no dia dos jogos.