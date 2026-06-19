Copa do Mundo, 9º dia: confira jogos, horários e transmissões

Uma família caminha ao lado de uma réplica gigante da bola de futebol oficial chamada "Trionda" no bairro nobre de Polanco, como parte dos anúncios que marcam os 100 dias para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, na Cidade do México, em 3 de março de 2026 - (crédito: YURI CORTEZ / AFP)

A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 segue nesta sexta-feira (19/6) com quatro partidas dos grupos C e D. O principal destaque do dia é a Seleção Brasileira, que enfrenta o Haiti pela primeira vez na história do Mundial.

O primeiro jogo do dia será entre Estados Unidos e Austrália, pelo Grupo D, às 16h (horário de Brasília), em Seattle. O confronto mais recente entre as seleções aconteceu em um amistoso vencido pelos norte-americanos por 2 a 1. Os EUA chegam embalados após golearem o Paraguai por 4 a 1 na estreia, enquanto os Australianos buscam manter o bom momento depois da vitória por 2 a 0 sobre a Turquia.

Escócia e Marrocos fazem o segundo duelo do dia, pelo Grupo C, às 19h (de Brasília), em Boston. Os escoceses lideram a chave após vencerem o Haiti na primeira rodada, enquanto os marroquinos somam um ponto depois do empate com o Brasil. O único confronto entre as duas seleções em Copas do Mundo ocorreu na edição de 1998, quando Marrocos venceu por 3 a 0 na fase de grupos.

O jogo mais aguardado pelos brasileiros acontece às 21h30 (de Brasília), em Filadélfia. Brasil e Haiti se enfrentam pela primeira vez na história da Copa do Mundo. A Seleção Canarinho ocupa a terceira posição do Grupo C após empatar com Marrocos na estreia. Os marroquinos aparecem à frente nos critérios de desempate, por terem recebido menos cartões amarelos.

Fechando a rodada, Turquia e Paraguai se enfrentam à meia-noite (madrugada de sexta para sábado), em São Francisco, pelo Grupo D. O confronto também é inédito em Copas do Mundo. As duas equipes entram em campo pressionadas, já que foram derrotadas na estreia: a Turquia perdeu para a Austrália por 2 a 0, enquanto o Paraguai foi goleado pelos Estados Unidos por 4 a 1.

Jogos de sexta-feira

Estados Unidos x Austrália (Grupo D)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle

Onde assistir:

Streaming: CazéTV

Escócia x Marrocos (Grupo C)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston

Onde assistir:

Streaming: CazéTV

Brasil x Haiti (Grupo C)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia

Onde assistir:

TV aberta: Globo e SBT

TV fechada: SporTV

Streaming: CazéTV, Globoplay e GE TV

Turquia x Paraguai (Grupo D)

Horário: 0h (madrugada de sexta para sábado)

Local: Levi’s Stadium, São Francisco (Santa Clara)

Onde assistir:

TV aberta: Globo

TV fechada: SporTV

Streaming: CazéTV

*OBS: A programação de TV e streaming pode sofrer alterações sem aviso prévio. Recomenda-se consultar a grade oficial das emissoras no dia dos jogos.