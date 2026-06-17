Neymar treina, mas chance de enfrentar o Haiti é remota

Depois do aquecimento, Neymar ficou separado do grupo devido ao processo de transição sob orientação do preparador físico Cristiano Nunes - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

Nova Jersey — “Estavam com saudades?” Assim Neymar entrou em campo pela primeira vez com os companheiros da Seleção Brasileira no gramado do Centro de Treinamentos do Red Bull New York, em Morristown, desde a apresentação ao técnico Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis, em 27 de maio. O camisa 10 estava de chuteira, caminhou até o centro do campo para a tradicional rodinha e ouviu aplausos do companheiro e da comissão técnica antes de partir para um campo distante para dar continuidade ao processo de transição. É remota a chance de ele ser relacionado para enfrentar o Haiti.

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Neymar não joga desde 17 de maio, quando o Santos perdeu para o Coritiba na Neo Química Arena pela última rodada antes da pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. Desde então, como mostrou a reportagem publicada na última terça-feira pelo Correio Braziliense, tem se dedicado à fisioterapia e aos exercícios físicos com o empenho de Rocky Balboa, personagem de Sylvester Stallone na série do filme gravado na Filadélfia, palco do duelo desta sexta-feira contra o Haiti, às 21h30, pela terceira rodada do Grupo C da Copa.

Antes de entrar ao lado dos parças Marquinhos e Raphinha, Neymar cumpriu um ritual. Tocou no gramado do Columbia Park, ergueu as mãos para os céus em oração e partiu sorridente rumo à primeira atividade física, técnica e tática sob o comando de Carlo Ancelotti. É a primeira vez que o comandante italiano tem os 26 convocados disponíveis.

Depois do aquecimento, Neymar ficou separado do grupo devido ao processo de transição sob orientação do preparador físico Cristiano Nunes. Desde a apresentação, o camisa 10 faz tratamento intensivo de fisioterapia com até três sessões diárias com o profissional pessoal Rafael Martini, responsável por acompanhá-lo desde o Santos como mostrou o Correio no desembarque da Seleção Brasileira em Nova Jersey.

A SAGA DE NEYMAR - O mês de agonia até a volta aos treinos

15/6 - Nova ressonância magnética aponta melhora, mas a junta médica da Seleção preferiu não o liberar para o primeiro treino da semana e deixa em suspense a utilização contra o Haiti. A previsão mais otimista é de alta até amanhã.

12/6 - Faz academia e fisioterapia. A programação inclui fortalecimento muscular, exercícios funcionais e acompanhamento cada vez mais próximo da comissão técnica.

9/6 - Mais uma atividade na academia. Um dos aparelhos utilizados é uma esteira antigravidade desenvolvida originalmente pela Nasa (a agência espacial dos Estados Unidos). Neymar caminha e corre com redução do peso corporal. Há diminuição do impacto sobre a musculatura lesionada. As sessões de fisioterapia continuam para o fortalecimento da panturrilha.

6/6 - Enquanto o Brasil enfrenta o Egito em Cleveland, fica sozinho na concentração da Seleção em tratamento intensivo.

30/5 - Carlo Ancelotti respalda Neymar, garante foco na recuperação em ambiente blindado e descarta o corte do jogador.

27/5 - Chegada a Teresópolis sob festa da torcida, mas exames na clínica local revelaram que a pancada na panturrilha sofrida pelo Santos é um edema de grau 2. O departamento médico estipula de 2 a 3 semanas de tratamento.

17/5 - Neymar entra em campo pela última vez em um jogo oficial. Deixa o campo lesionado na derrota para o Coritiba na Neo Química Arena, em São Paulo. O Santos fala em edema na panturrilha.

18/5- Carlo Ancelotti convoca Neymar para a Copa do Mundo em cerimônia no Museu do Amanhã. O Anúncio recebe aplausos da plateia e emociona fãs pelo Brasil

8/6 - Ressonância magnética atesta sensível melhora. Neymar trabalha na academia sob a supervisão do preparador físico Cristiano Nunes. Paralelamente, faz fisioterapia para ganho de força, resistência muscular e readaptação aos movimentos exigidos no futebol.

10/6 - Neymar usa botas de LED para estimular a circulação sanguínea e auxiliar o processo de cicatrização. Começa ativação com bola, em uma sinalização de avanço na recuperação. Na fisioterapia, é submetido a exercícios de equilíbrio, estabilidade e controle neuromuscular. Aparece no gramado, mas para distribuir autógrafos a convidados e patrocinadores da CBF liberados para acompanhar parte do treino em Morristown.

11/6 - Mais atividades na academia sob orientação de Cristiano Nunes. Na fisioterapia, trabalha ganho de força, resistência muscular e readaptação aos movimentos do futebol.

13/6 -Aparece no gramado do MetLife Stadium, fica no banco de reservas, mas não é relacionado para o empate por 1 x 1 com Marrocos na abertura do Grupo C da Copa do Mundo.

14/6 - Enquanto os titulares fazem atividades regenerativas e os reservas participam de sessões na academia, Neymar continua concentrado na fase final do tratamento antes de aproveitar a tarde de folga com familiares.

16/6 - Neymar aparece pela primeira vez correndo e dando piques curtos no gramado do Centro de Treinamento do Red Bull New York em imagens divulgadas pela CBF.