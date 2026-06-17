Neymar passa por trote e brinca com jornalistas: ‘Estavam com saudades?’

Ainda não se sabe se Neymar terá condições de ser relacionado para o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo. - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

*Por Pedro Bueno - Enviado aos EUA pelo No Ataque e Samuel Resende

O treino de Neymar nesta quarta-feira (17/6) ainda não foi totalmente com o restante do grupo, mas os jogadores não deixaram de “celebrar” a volta do camisa 10 da Seleção Brasileira ao gramado com um corredor polonês.

Ao entrar em campo, o jogador brincou com os jornalistas: “estavam com saudades?”.

Na sequência, o elenco do Brasil formou um corredor polonês para Neymar. O tom foi de bom humor: Marquinhos “aqueceu” as mãos para dar leves tapas no amigo, enquanto Casemiro disse que queria ser o primeiro.

O astro do Santos chegou a fazer um aquecimento com os companheiros, mas parou nisso. Ele logo foi para a parte de fora do campo, na lateral, e realizou um trabalho voltado à parte física. Neymar também brincou com bola – assim como nessa terça-feira (17/6) – e cumpriu os processos naturais de transição física. Ele se recupera de uma lesão na panturillha direita, sofrida há exatamente um mês.

Sequência da Seleção

Ainda não se sabe se o jogador terá condições de ser relacionado para o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo.

A Seleção encara o Haiti nesta sexta-feira (19/6), às 21h30, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia-EUA, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti tem como opções para o setor ofensivo os seguintes jogadores: Luiz Henrique, Rayan, Vinicius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Endrick e Igor Thiago.