Com CR7 apagado, Portugal empata com RD Congo em jogo sem criatividade

Portugal empata com a República Democrática do Congo na estreia da Copa 2026 - (crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Paulo Galvão

Enviado Especial



Houston (EUA) - Na entrada do Estádio de Houston, no Texas (EUA), a camisa 7 reinou absoluta, usada por quase todos os que foram torcer pelo dono dela e por Portugal, nesta quarta-feira (17/6). Do lado de dentro, porém, Cristiano Ronaldo pouco fez para impedir que a equipe europeia ficasse no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, que voltou a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026.

Com isso, em seu sexto Mundial, CR7 frustrou a própria expectativa de se aproximar ainda mais dos 1.000 gols e também os fãs de todas as nacionalidades. Gente como o mexicano Ruben Lerma, de 32 anos, que levou os filhos Fernando, 8, e Ruben, 12, na expectativa que o astro marcasse um hat-trick, como havia feito Messi na véspera, na goleada por 3 a 0 sobre a Argélia, pelo Grupo J.

A próxima chance será na terça-feira que vem (23/6), quando a Seleção Portuguesa enfrenta o Uzbequistão, na segunda rodada, novamente na cidade do Sul do Texas. No mesmo dia, Congo encara a Colômbia, em Akron, no México.

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Espera-se mais da equipe Lusa, que chegou a esta Copa com status de favorita. A torcida até apoiou, sendo maioria absoluta no estádio, mas pouco se manifestou. A primeira vez foi justamente quando CR7 tocou na bola pela primeira vez, aos 2min, dando passe lateral. E,claro, quando João Neves abriu o marcador, aos 5min, em bela cabeçada, após cruzamento perfeito de Pedro Neves da esquerda.

A equipe congolesa respondeu aos 10min, em chute cruzado de Wissa da entrada da área, que assustou Diogo Costa. A partir daí o jogo ficou aberto, mas criando poucas chances claras.

Com o passar dos minutos e pouca emoção em campo, apelaram para a batida “ola”, que tomou conta dos quatro níveis do estádio. Mas a falta de criatividade apenas refletia o que se via em campo. Só aos 47min, em contra-ataque, Congo chegou novamente, mas o chute de Mukau, desviou na zaga e saiu pela linha de fundo. Mas aós cobrança do escanteio, a bola foi centrada da direita por Masuaku e Wissa também usou a cabeça para marcar o gol de empate.

O segundo tempo começou bem animado. Aos 9min, João Cancelo deu belo voleio e mandou a bola na gaveta, mas foi marcado impedimento de João Neves, que havia feito a assistência. Dois minutos depois Bakambu recebeu na área a acertou pancada na trave portuguesa.

Cristiano Ronaldo teve oportunidade clara aos 23min, quando recebeu bom passe rasteiro de Francisco Conceição na área. Ele tentou colocar no contra-pé do goleiro, mas mandou para fora, rente à trave. Quatro minutos depois, em lance bem parecido, o camisa 7 mandou novamente à esquerda de Mpasi.

Aos 32min, em contra-ataque bom executado, Congo desperdiçou boa chance para virar. Livre na entrada da área, Bakambu, finalizou por cima. Já aos 45min, Bruno Fernandes também teve chance, mas igualmente errou o alvo, com o jogo terminando empatado.

PORTUGAL 1 X RD CONGO 1



Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Inácio e Nuno Mendes (Semedo do 2Rº)afa Medes; João Neves, Vitinha (Gonçalo Ramos 37 do 2º) Bruno Fernandes e Bernardo Silva (Francisco Conceição, intervalo); Pedro Neto (Rafa Leão 25 do 2eº) Cristiano Ronaldo

Técnico: Roberto Martínez

RD Congo

Mpasi; Wan-Bissaka (Kalulu 40 do 2º), Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba e Masuaku (Joris Kayembe 28 do 2º); Mukau (Sadiki 12 do 2º), Moutoussamy e Edo Kayembe (Pickel 28 do 2º); Wissa e Bakambu (Baza 40 do 2º)

Técnico: Sebastian Desabre



Motivo: 1ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo

Estádio: Houston

Gols: João Neves 5 e Wissa 49 do 1º

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (CAT)

Assistentes: Taleb Salem Al Marri e Saoud Ahmed (CAT)

VAR: Khamis Al Marri (CAT)

Cartão amarelo: Bernardo Silva, Mbemba, Semedo e Tomás Araújo

Público: 68.777