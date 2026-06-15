Goleiro de Cabo Verde ultrapassa 1 milhão de seguidores após empate histórico

O goleiro de Cabo Verde, Vozinha, comemora empate contra a Espanha - (crédito: AFP)

O goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, vem ganhando apoio nas redes sociais após fazer 7 defesas e garantir o empate de 0 a 0 contra a Espanha, em jogo da Copa do Mundo nesta segunda-feira (15/6). Antes do confronto, o jogador cabo-verdiano tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Em poucas horas, o número subiu para 1,5 milhão.

A expectativa para o jogo era que a Espanha, que está em terceiro lugar no ranking da FIFA, ganhasse com tranquilidade de Cabo Verde, que é estreante na Copa do Mundo. No entanto, a defesa do país africano, liderada pelo goleiro, se destacou e garantiu o placar de 0 a 0.

Como resultado, Vozinha, cujo nome verdadeiro é Josimar Dias, ganhou 1,7 milhão de seguidores somente no Instagram. Nos comentários das publicações, o público elogiou o trabalho do jogador. Há até brasileiros declarando torcida para Cabo Verde.

Alguns seguidores também pedem que o goleiro jogue em seus times. “Vem pro Cruzeiro amigo, eu pago sua passagem”, diz um comentário. “Será que dá pra ele ficar no lugar do Alisson também???? ”, escreveu outra pessoa. “Fluminense já vai estudar a contratação, jogou muuuuuito vozinha”.