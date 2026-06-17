Gana marca no fim, vence Panamá e é vice-líder do Grupo L

Panamá x Gana - (crédito: COLE BURSTON / AFP)

Os jogos do Grupo L da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (17/6), ficaram marcados pelo contraste na qualidade. Enquanto a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 em jogo eletrizante no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, Gana e Panamá travaram duelo sem grande repertório ofensivo no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Mas até as partidas sem grandes emoção trazem surpresas. Quando o placar parecia se encaminhar para um empate sem gols, brilhou a estrela de Caleb Yirenkyi, meio-campista ganês que atua pelo Nordsjælland, da Dinamarca. Ele completou cruzamento de Thomas-Asante e decretou a vitória por 1 a 0.

O resultado confirmou o favoritismo da Seleção de Gana, detentora de quatro títulos do Campeonato Africano das Nações e presente em cinco das seis últimas Copas do Mundo, com destaque para a disputa das quartas de final em 2010.

Já o Panamá tem muito a lamentar, pois passou a maior parte do tempo com a bola no pé (62% a 38% de posse) e contabilizou mais finalizações (11 a 7). Por pouco, o país da América Central não conquistou o primeiro ponto no Mundial – na primeira participação, em 2018, perdeu as três partidas na fase de grupos.

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O jogo

O primeiro tempo foi muito pobre em criatividade. Nenhum dos times levou perigo à meta adversária, apesar de o Panamá ter controlado a posse de bola (64% a 36%) e passado mais tempo no campo de ataque.

O espetáculo melhorou na segunda parte. Aos 14 minutos, Waterman recebeu a bola e fez o giro para Harvey, que chutou prensado. Na sobra, Martínez finalizou na rede, mas pelo lado de fora, deixando o grito de gol dos panamenhos preso na garganta.

Gana respondeu à altura aos 19′. Thomas-Asante arrancou na direita e cruzou rasteiro em direção a Jordan Ayew, filho do lendário ex-jogador Abedi Pelé. Antes que a bola chegasse ao centroavante ganês, Jiovany Ramos fez o corte providencial à linha de fundo.

Jogador mais lúcido da noite, Asante seguiu dando trabalho. Aos 44, ele foi acionado por Semenyo e chutou em cima do goleiro Mosquera. A “sorte” é que a arbitragem assinalou impedimento.

Aos 49, mais uma jogada de Thomas-Asante. Dessa vez em condição legal, o ponta-esquerda de Gana driblou um adversário e tocou rasteiro para a pequena área. Yirenkyi empurou a bola para o fundo da rede e garantiu os três pontos ao país africano.

Gana 1 x 0 Panamá