Veja os recordes quebrados por Harry Kane em jogo contra a Croácia

O centroavante da Inglaterra, Harry Kane, autor de dois gols na vitória por 4 x 2 diante da Croácia, pela estreia das seleções na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

Capitão e um dos principais destaques da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, o atacante Harry Kane deixou o gramado do Dallas Stadium, no Texas (EUA), palco da vitória inglesa por 4 x 2 sobre a Croácia, com o saldo de dois recordes quebrados na conta. O confronto foi válido pela estreia do Grupo L do Mundial, que ainda conta com Gana e Panamá.

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Autor de dois gols no triunfo conquistado pela trupe do técnico Thomas Tuchel, o jogador do Bayern de Munique quebrou uma marca de expressão. Em outra, está perto de se isolar como detentor da estatísica. A primeira violação à meta crota o colocou como o mais novo dono do maior montante de pênaltis marcados em Copas. Agora, são cinco, em seis tentativas.

Dessa forma, superou nomes como o argentino Gabriel Batistuta, o português Eusebio e o holandês Rob Rensenbrink. Todos tem quatro gols em quatro cobranças. No entanto, ainda pode ser ultrapassado por outros dois. Capitão da Argentina, Messi tem quatro gols em seis tentativas. Já Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal, tem três em quatro chances.

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Em relação à segunda marca, Kane alcançou o ex-atacante Gary Lineker como o maior marcador da Inglaterra em Mundiais, com 10. O centroavante terá, no mínimo, mais dois jogos para superar a marca. Com a vitória conquistada nesta quarta, a tendência é, no entanto, que a Inglaterra se classifique à segunda fase.