Após bancar Neymar contra Escócia, Ancelotti inspeciona treino do camisa 10

Carlo Ancelotti banca Neymar em campo contra a Escócia, na quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami - (crédito: Nelson Terme / CBF)

Nova Jersey — Sala de conferências improvisada no vestiário do Philadelphia Eagles, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Carlo Ancelotti banca Neymar em campo contra a Escócia, na quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, sem levantar a sobrancelha. Tem a certeza de quem viu milagre como auxiliar de Arrigo Sacchi na Copa do Mundo de 1994. O zagueiro Franco Baresi se recuperou em tempo recorde após uma cirurgia no joelho e disputou a finalíssima contra o Brasil.

“Neymar vai treinar amanhã individualmente. Na segunda-feira vai estar com a equipe e depois vai estar preparado para o jogo contra a Escócia”, disse o italiano depois da vitória por 3 x 0 contra o Haiti, na sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo C da Copa.

Carlo Ancelotti fez o papel do mais desconfiado dos mais de 200 milhões de brasileiros. Agiu como São Tomé na manhã deste sábado. Foi ao Centro de Treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, ver para crer.

Lá estava Neymar, em companhia do lateral-esquerdo Alex Sandro e do goleiro Weverton, trabalhando mais uma vez para recuperar a forma e voltar a disputar um jogo oficial depois de mais de um mês ausente. A última atuação do camisa 10 foi em 17 de maio na derrota do Santos para o Coritiba, na última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa.

Neymar fez um treinamento com bola no Columbia Park. A imprensa não teve acesso ao local, mas as imagens da CBF TV mostraram a atividade do craque na academia e no campo. Ancelotti deixou a concentração em Basking Ridge especialmente para acompanhar parte do trabalho. O elenco fez trabalhos internos no hotel e no CT e teve folga no período da tarde.

Além da fisioterapia comandada pelo profissional particular, Rafael Martini, Neymar tem a atenção dos preparadores físicos Cristiano Nunes e Mino Fulco — uma espécie de “santíssima trindade” do tratamento iniciado em 27 de maio, ainda na apresentação na Granja Comary, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

A Escócia faz parte da lista de vítimas do atacante. Dos 79 gols do maior artilheiro da história da Seleção nas contas da Fifa, dois foram contra o adversário de quarta-feira. Em 27 de março de 2011, Neymar marcou os gols da vitória por 2 x 0 no amistoso em Londres, sob o comando de Mano Menezes. Se for aprovado nos treinos de domingo, segunda e terça antes do embarque para a Flórida, o craque será relacionado e ganhará minutos para readquirir ritmo de jogo antes da fase eliminatória, a que realmente interessa a Carlo Ancelotti.