O peso de uma temporada de lesões na Copa de Raphinha

Raphinha virou motivo de apreensão para o Brasil na sequência da Copa do Mundo - (crédito: Stephen Nadler/AFP)

Nova Jersey — Quinto colocado na Bola de Ouro da revista France Football e no prêmio The Best da Fifa em 2025, Raphinha virou motivo de apreensão para o Brasil na sequência da Copa do Mundo. O alerta não se limita ao problema muscular na parte posterior da coxa direita sofrido na vitória por 3 x 0 sobre o Haiti, na Filadélfia, pela quinta rodada do Grupo C. O histórico recente do atacante do Barcelona amplia a preocupação.

Levantamento do Correio Braziliense mostra que o camisa 11 acumulou 112 dias afastado dos gramados na temporada 2025/2026. A sequência de problemas físicos fez com que ele participasse de apenas oito dos 14 jogos da Era Carlo Ancelotti na Seleção.

O atacante passou quatro vezes pelo departamento médico do Barcelona no último ciclo. Em comum, todas as ocorrências tiveram relação com a região da coxa, justamente o local da nova contusão. Um exame detalhou lesão muscular na coxa direita. O tratamento foi iniciado e será de maneira intensiva. Portanto, o jogador não será cortado, mas não tem prazo de retorno.

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“Espero que não seja cortado. É fazer o tratamento e aguardar o resultado dos exames”, afirmou o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, na zona mista após a partida.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti procurava transmitir serenidade ao comentar a situação do jogador. "Vamos avaliar amanhã (hoje), não sabemos o que aconteceu.

Nos bastidores, porém, os companheiros demonstravam cautela. “Esperamos que não seja nada grave e que ele possa ficar com a gente até o final da Copa do Mundo”, disse Vinicius Junior, parceiro de ataque de Raphinha pelo lado direito.

“Sabemos que é uma lesão complicada, em um local chato, mas estamos torcendo para que ele se recupere e permaneça com o grupo”, acrescentou Gabriel Martinelli.

O possível desfalque agrava um problema antigo de Ancelotti no corredor direito. Antes mesmo da Copa, o treinador já havia perdido o lateral-direito Vanderson e os atacantes Estêvão e Rodrygo, duas alternativas importantes para o setor. Wesley também foi cortado por lesão após a vitória sobre o Egito, em amistoso disputado em Cleveland.

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Soluções

Sem Raphinha, Carlo Ancelotti optou pela entrada de Rayan contra o Haiti. Há outras opções como Luiz Henrique, Endrick e até Éderson para aquela fatia do campo. A questão é o entrosamento. O excesso de problemas deixa o setor cada vez mais sem sintonia fina.

Uma prova disso é a inversão do eixo ofensivo da Seleção. Contra o Haiti, Danilo passou a fazer a saída de bola com três ao lado de Marquinhos e de Gabriel Magalhães. Consequentemente, Douglas Santos ficou mais liberado para apoiar o ataque.

O Brasil agredia com Douglas Santos no papel ofensivo que pertencia a Wesley na direita, Vinicius Junior, Matheus Cunha e Raphinha, enquanto Lucas Paquetá e Bruno Guimarães se posicionavam à frente de Casemiro para acioná-los.

Posição da CBF

A CBF comentou sobre o estado de saúde de Raphinha. Leia na íntegra: "O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

PLANTÃO MÉDICO

As lesões de Raphinha na temporada 2025/2026:

Problema muscular na coxa — 26/9/2025 a 22/11/2025 | 58 dias afastado

Pancada na coxa — 15/1/2026 a 21/1/2026 | 7 dias afastado

Estiramento muscular na coxa — 2/2/2026 a 14/2/2026 | 13 dias afastado

Lesão muscular na coxa — 28/3/2026 a 30/4/2026 | 34 dias afastado

Resumo: 112 dias fora de combate por problemas físicos na temporada.