O Egito construiu a vitória com eficiência ao longo da partida - (crédito: Getty Images via AFP)

O Egito conquistou neste domingo (21/6) a primeira vitória da história em Copas do Mundo ao derrotar a Nova Zelândia de 3 a 1, pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de 2026. O confronto, realizado em Vancouver, no Canadá, mantém a seleção africana bem na disputa por uma vaga nas oitavas de final e marca um momento histórico para o futebol do país.

O Egito construiu a vitória com eficiência ao longo da partida. A seleção abriu o placar ainda no primeiro tempo, após aproveitar melhor as chegadas ao ataque. A Nova Zelândia tentou equilibrar as ações na etapa final e conseguiu diminuir o marcador, mas esbarrou na organização defensiva dos egípcios, que seguiram controlando o ritmo do jogo.

Depois do empate contra a Bélgica na estreia, o Egito entrou em campo pressionado por um resultado positivo e respondeu com maior intensidade ofensiva.

Com os três pontos, o Egito ganha vantagem para a rodada decisiva da fase de grupos Já a Nova Zelândia vê a situação se complicar e precisará de um resultado positivo na última rodada para seguir a classificação.