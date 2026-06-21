A classificação do Grupo G permanece acirrada, com Bélgica e Irã somando dois pontos cada - (crédito: Etienne Laurent / AFP)

A Bélgica empatou em 0 a 0 com o Irã neste domingo (21/6), em Los Angeles, em partida válida pela segunda rodada do Grupo G na Copa do Mundo 2026. A seleção iraniana chegou a balançar as redes, mas o gol do camisa 9, Mehdi Taremi, foi anulado por um impedimento milimétrico após uma jogada de bola parada.

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A equipe belga ainda teve o defensor Nathan Ngoy expulso com um cartão vermelho direto aos 67 minutos de jogo. Com a vantagem numérica, o Irã disputou a meia hora final com um jogador a mais em campo.

A classificação do Grupo G permanece acirrada, com Bélgica e Irã somando dois pontos cada. Egito e Nova Zelândia, que ainda jogam pela segunda rodada, têm um ponto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.