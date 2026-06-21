Em dia de ‘Furia’, Espanha atropela Arábia Saudita e encaminha vaga na Copa

Oyarzabal e Yamal comemoram gol da Espanha sobre a Arábia Saudita pela Copa do Mundo - (crédito: Mattia Ozbot/ Getty Images via AFP)

Por Kelen Cristina

Espanha e Arábia Saudita entraram em campo neste domingo (21/6) em busca da primeira vitória na Copa do Mundo, mas a pressão maior estava sobre os europeus, que na estreia amargaram aquela que foi incluída no rol das maiores zebras em Mundiais: o empate por 0 a 0 com a estreante Cabo Verde, em dia de grande atuação do goleiro Vozinha. Dispostos a apagar a má impressão, os espanhóis viveram um dia de ‘Fúria’ e golearam os sauditas por 4 a 0, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos).

Com o resultado, a seleção ibérica assumiu, temporariamente, a liderança do Grupo H – que iniciou a segunda rodada com os quatro times empatados com 1 ponto. Uruguai e Cabo Verde vão jogar ainda neste domingo, às 19h, em Miami.

O técnico Luis de la Fuente finalmente escalou Lamine Yamal como titular na Copa. O jogador, de 18 anos, Yamal chegou aos Estados Unidos se recuperando de lesão muscular sofrida na coxa esquerda, durante jogo pela La Liga. Ele iniciou como reserva na estreia da Fúria na competição, contra Cabo Verde, e até foi acionado durante a partida, mas acabou fazendo pouco.

Diante dos sauditas, contudo, o roteiro foi diferente. Lamine Yamal abriu o caminho da vitória, com Oyarzabal fazendo os outros gols.

Espanha atropela Arábia no primeiro tempo

A Espanha partiu com tudo para cima dos sauditas tão logo o árbitro brasileiro Raphael Claus apitou o início da partida. E dos pés do craque do Barcelona sai o zero do placar. Aos 10min, Lamine Yamal completou cruzamento rasteiro de Oyarzabal e balançou a rede pela primeira vez em Copas do Mundo aos 18 anos, 11 meses e quatro dias.

Oyarzabal voltou a ser decisivo com dois gols relâmpagos, e com 23 minutos a Fúria já vencia por 3 a 0. O atacante de 29 anos, que tem toda a carreira na Real Sociedad, superou com sobras a estreia decepcionante – em que passou 30 minutos sem tocar na bola. Ao marcar duas vezes, ele se tornou o o sétimo maior artilheiro da Fúria, com 27 gols, se igualando a Fernando Morientes.

Oyarzabal comemora gol sobre a Arábia Saudita

A Espanha seguiu agressiva até o intervalo e por pouco Oyarzabal não fez o hat-trick aos 35, quando aproveitou saída errada do goleiro Mohammed Al-Owais e chutou a gol, porém, acertou o travessão.

Com a vantagem no placar, De la Fuente se deu ao luxo de tirar, na volta do intervalo. os dois jogadores que asseguraram a vitória parcial. Saíram Yamal e Oyarzabal e entraram, respectivamente, Yéremy Pino e Ferrán Torres.

Mesmo assim, o ímpeto espanhol não diminuiu. Aos 4min do segundo tempo, chegou ao quatro gol contando com azar da Arábia Saudita. Cucurrella apareceu pela direita completando de primeira escanteio, o goleiro Al-Owais defendeu, mas a bola bateu em Tambakti e entrou.

Satisfeito com o resultado e a atuação de sua equipe e pensando em preservar os principais jogadores e dar rodagem a quem estava na reserva, o técnico da Espanha fez fez mais três alterações até os 25min da etapa complementar. A Fúria teve a oportunidade de ampliar a vantagem, até balançou a rede com Ferrán Torres, mas o VAR – em análise demorada – apontou impedimento, e o gol foi anulado.

Espanha 4 x 0 Arábia Saudita



Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Dani Olmo (Merino 16 do 2º), Pedri (Fabián Ruiz 25 do 2º) e Lamine Yamal (Yéremy Pino, intervalo); Álex Baena (Nico Williams 16 do 2º) e Oyarzabal (Ferrán Torres, intervalo). Técnico: Luís de la Fuente

Arábia Saudita

Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri (Al-Hajji 15 do 2º), Hassan Al-Tambakti e Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr (Al-Hamdan, intervalo) e Abdullah Al-Khaibari (Kanno, intervalo); Firas Al-Buraikan (Abu Al-Shamat 17 do 2º) e Salem Al-Dawsari.

Técnico: Georgios Donis

Grupo H da Copa do Mundo 2026

Estádio: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Gols: Lamine Yamal 10, Oyarzabal 20 e 23 do 1º; Tambakti 4 do 2º

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo (BRA)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Cartão amarelo: Salem Al-Dawsari, Kanno,

Público: 68.239

