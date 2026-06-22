França x Iraque: tempestade na Filadélfia para jogo e esvazia estádio

*Matéria atualizada às 19h50

A partida entre França e Iraque está interrompida. Um alerta de tempestade severa esvaziou o Lincoln Financial Field no intervalo da partida na qual os atuais vice-campeões vencem parcialmente o Iraque por 1 x 0 com gol de Kylian Mbappé aos 14 minutos do primeiro tempo. O toque de recolher foi emitido pelos serviços de segurança do estado da Pensilvânia os smartphones e imediatamente a arena começou a ser esvaziadas.

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O primeiro tempo terminou debaixo de chuva na Filadélfia em um indicativo de que o tempo havia mudado repentinamente. Enquanto os jogadores se dirigiam ao vestiário, os torcedores buscavam um lugar seguro na parte interior da arena na qual o Brasil superou o Haiti na última sexta-feira por 3 x 0. Avisos nos telões comunicavam a tormenta meteorológica e recomendavam proteção diante do temporal.

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A casa do Philadelphia Eagles não tem teto retrátil. Os torcedores ficam expostos às condições climáticas. O problema na Copa do Mundo não é surpresa. Aconteceu várias vezes no ano passado na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa nos Estados Unidos. O jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly do Egito, por exemplo, precisou ser interrompido e os torcedores deixaram o MetLife Stadium até serem liberados a voltar às arquibancadas.

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Com bola rolando, Kylian Mbappé continua perseguindo o recorde de Lionel Messi. O camisa 10 fez o 15º gol dele em três participações na Copa do Mundo. Depois de anotar quatro na campanha do título de 2018 na Rússia e oito no vice em 2022, ele inicia a campanha nos Estados Unidos com três gols: dois contra Senegal e um nesta segunda-feira.

Torcedores tiveram que deixar os acentos para buscar abrigo (foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Essa é a centésima partida de Mbappé com a camisa da França. Maior artilheiro da seleção, ele alcançou Ronaldo na lista dos goleadores. O Fenômeno tem 15 gols. À frente deles aparecem o alemão Miroslav Klose (16) e o recordista Lionel Messi (18).