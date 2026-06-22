Saiba o que os brasileiros mais pesquisaram sobre Copa nas últimas semanas

Curiosidades sobre futebol, linguagem e história da competição estão entre os assuntos mais buscados pelos torcedores - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

As Copas do Mundo costumam movimentar curiosidades, e nessa edição não foi diferente. Jogadores, expressões e fatos entram no interesse dos torcedores e acabam gerando grandes quantidades de pesquisas na internet. Nos últimos sete dias, alguns termos ligados direta ou indiretamente ao Mundial de 2026 apareceram entre os mais buscados pelos brasileiros no Google.

Confira o que está por trás dessas dúvidas:

Yamal está na Copa do Mundo?

Sim. O atacante espanhol Lamine Yamal, uma das maiores promessas do futebol mundial, disputa a Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Espanha. Aos 18 anos, o jogador do Barcelona chamou atenção ao marcar seu primeiro gol no torneio.

O interesse dos torcedores cresceu porque Yamal já vinha sendo apontado como estrela da nova geração europeia e confirmou as expectativas ao usar a camisa da Espanha.

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O que significa a palavra volátil?

A palavra volátil é usada para descrever algo que muda rapidamente ou que não apresenta estabilidade.

Durante a Copa, o termo aparece em análises esportivas para falar sobre seleções que alternam bons e maus desempenhos ao longo da competição. Quando uma equipe faz uma grande partida e depois apresenta dificuldades no jogo seguinte, por exemplo, ela pode ser considerada volátil.

A palavra também é muito usada em áreas como economia e mercado financeiro para falar de situações que sofrem mudanças frequentes.

O que significa coscuvilhice?

Coscuvilhice é uma palavra usada para definir o hábito de se intrometer na vida dos outros ou demonstrar curiosidade excessiva sobre assuntos alheios.

Durante a Copa, alguns comentaristas passaram a usar o termo para se referir à curiosidade exagerada de torcedores e da mídia em relação aos bastidores e à vida pessoal dos jogadores. A expressão ganhou visibilidade nas redes sociais e chamou atenção por ser pouco utilizada no dia a dia, embora faça parte do vocabulário da língua portuguesa há bastante tempo.

Quantas Copas do Mundo já foram disputadas na Ásia?

A Ásia recebeu duas edições da Copa do Mundo masculina profissional até hoje.

A primeira ocorreu em 2002, quando Japão e Coreia do Sul dividiram a organização do torneio. Foi também a primeira vez que uma Copa foi realizada em dois países ao mesmo tempo. O campeão foi o Brasil, que conquistou seu quinto título ao vencer a Alemanha por 2 a 0 na final.

A segunda ocorreu em 2022, no Catar. A última edição da copa foi marcada pelos estádios modernos e pela realização inédita do torneio entre novembro e dezembro devido ao calor da região. O campeão foi a Argentina, que derrotou a França nos pênaltis após um empate por 3 a 3.

Quantas figurinhas tem o álbum da Copa de 2026?

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 conta com 980 figurinhas, o maior já produzido para um Mundial.

O aumento está ligado ao tamanho da competição. Pela primeira vez, a Copa reúne 48 seleções, o que ampliou o número de jogadores, equipes e conteúdos presentes na coleção.

Além das figurinhas dos atletas, o álbum inclui escudos das seleções, estádios, cidades-sede, mascotes e versões especiais voltadas para colecionadores.

As pesquisas mostram que a Copa desperta entre uma partida e outra, curiosidades para entender palavras, descobrir fatos históricos e acompanhar os bastidores do torneio. Esse movimento acabou tornando temas em buscas populares no Brasil, devido à polarização que envolve o Mundial.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia