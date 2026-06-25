Brasil x Japão: duelo no mata-mata reúne seleções com laços históricos

Daizen Maeda abriu o placar do jogo, aos 10 minutos do segundo tempo - (crédito: Aric Becker/AFP)

O futebol japonês nunca escondeu a influência brasileira em sua evolução. Nomes como Zico, Leonardo e Dunga ajudaram a abrir caminhos e deixaram marcas profundas no desenvolvimento da modalidade no país asiático.

Agora, porém, a história ganha um novo capítulo: Brasil e Japão estarão frente a frente no mata-mata da Copa do Mundo deste ano, na inédita fase de 16 avos de final. O duelo foi confirmado após o empate DE 1 a 1com a Suécia, resultado que garantiu a classificação da equipe para a próxima fase.

Os suecos também avançaram ao mata-mata ao terminarem entre os melhores terceiros colocados. Assim, duas escolas de futebol com laços históricos voltam a se encontrar em um confronto que promete emoção e uma vaga nas oitavas de final.

Apesar de um primeiro tempo de poucas oportunidades, os 45 minutos inciais deram o tom da partida, com um Japão veloz e bem organizado em campo, tudo sob o olhar atento do técnico Hajime Moriyasu, que acompanha cada detalhe da partida fazendo anotações em seu caderno.

Já a Suécia, que busca retomar o protagonismo de outras épocas, como na campanha da Copa do Mundo de 1994, e apostava na juventude de seu elenco para tentar surpreender os japoneses.

Os gols saíram no segundo tempo. Aos 10 minutos, o Japão marcou com uma troca de passes envolvente que resumiu a proposta coletiva do time. Depois de um passe em profundidade de Ritsu Doan, Daizen Maeda, ídolo do futebol escocês, finalização com o pé direito do meio da área no canto inferior esquerdo.

Instantes antes, o telão do estádio havia informado que a Tunísia diminuíra a desvantagem diante da Holanda, aumentando a tensão da partida e reforçando a importância de uma vitória japonesa.

Porém, a animação dos japoneses não pareceu durar porque a Suécia foi buscar o empate, que veio aos 16', com um chute certeiro com o pé esquerdo de fora da área de Anthony Elanga, que disputa a Premier League.

Leia também: Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo será ponto facultativo no DF

Logo depois, a Holanda marcou o terceiro contra a Tunísia, que já estava eliminada do torneio. Com isso, a torcida presente ficou menos barulhenta, mais continuaram a apoiar o time. E quem cresceu foi a torcida da Suécia, que viu o time pressionar nos últimos minutos, forçando o goleiro japonês, Zion Suzuki, a realizar boas defesas.

Brasil e Japão se enfrentam na segunda-feira (29/6), às 14h (horário de Brasília), em Houston, no Texas. A Seleção Brasileira deve permanecer em Nova Jersey e viajar para o local da partida apenas próximo ao confronto.

Na busca pela sexta estrela, o Brasil inicia um novo capítulo no Mundial diante de um velho conhecido: o Japão, adversário que tem laços históricos com o futebol brasileiro e vem de uma evolução cada vez mais consistente no cenário internacional.

Derrota recente

Em outubro do ano passado, o Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2, em partida disputada no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Foi a primeira derrota da Seleção Brasileira para os japoneses na história.

A Canarinho abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gols de João Pedro e Gabriel Martinelli. Na etapa final, porém, o Japão reagiu e virou o jogo com gols de Minamino, Fabrício Bruno (contra) e Ueda.